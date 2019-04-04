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Порошенко відповів на заклик Зеленського щодо дебатів на стадіоні

Новини » Вибори 2019    04.04.2019 - 04:40
Порошенко відповів на заклик Зеленського щодо дебатів на стадіоні
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко порекомендував Зеленському почитати правила дебатів

Діючий президент України Петро Порошенко відповів на заклик кандидата у президенти Володимира Зеленського щодо проведення дебатів на стадіоні НСК "Олімпійський". Про це повідомляє рбк-україна із посиланням на Twitter Порошенка.

Зокрема, він зазначив, що правила дебатів прописані в законі про вибори Президента та порадив Зеленському їх почитати. Також він додав, що "дебати - це не шоу".

"Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу", - зазначив Порошенко у відеозверненні.

 
Cтадіон, так стадіон

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу.

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 3 квітня 2019 р.

Нагадаємо, 3 квітня лідер першого туру президентських виборів Володимир Зеленський викликав свого опонента, чинного президента країни Петра Порошенка, на дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" та дав йому 24 години на роздуми.

На "Олімпійському" відреагували на заяву Зеленського тим, що підприємство є аполітичним.

Петро Порошенко заявив ще під час брифінгу 31 березня, що дебати мають відбутися і вони є ключовим елементом другого туру президентських виборів.

За результатами опрацьованих Центрвиборчкомом 99,99% протоколів, в першому турі виборів президента України лідирує Володимир Зеленський - у нього 30,24% голосів. У Петра Порошенка 15,95%.

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