ЦВК закликала кандидатів призупинити обговорення дебатів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дискусію слід відновити після оголошення результатів першого туру виборів

Центральна виборча комісія (ЦВК) закликала кандидатів в президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка утриматися щодо дискусії про місце проведення дебатів до офіційного оголошення результатів першого туру виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Зазначається що до встановлення Центральною виборчою комісією результатів голосування у день виборів президента України 31 березня 2019 року проведення передвиборної агітації у будь-яких її формах є грубим порушенням вимог закону, а дискусії між субʼєктами виборчого процесу щодо місця та умов проведення теледебатів можуть бути сприйняті як передвиборна агітація.

"Центральна виборча комісія закликає всіх суб’єктів виборчого процесу, телерадіокомпанії, громадські організації та експертів на даному етапі не маніпулювати суспільною думкою щодо проведення теледебатів", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК наголошують, що теледебати за рахунок коштів Держбюджету проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин. Місцем їх проведення є місцезнаходження Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Разом з тим, кандидати мають право проведення передвиборної агітації в інших її формах за рахунок виборчого фонду. Проведення дебатів вважається передвиборчою агітацією, яка повинна за законом розпочатися з дня, наступного після призначення повторного голосування, і закінчитися о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування.

Нагадаємо, раніше Зеленський викликав Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський". Чинний президент прийняв умови свого головного опонента. Однак сторони не можуть домовитися про місце здачі аналізів перед дебатами, Порошенко пропонує медцентр НСК "Олімпійського", а Зеленський - лабораторію "Євролаб". Обоє кандидати збираються здавати аналізи завтра 5 квітня.

Натомість наразі проводяться переговори з НСК "Олімпійським" щодо проведенням на території стадіону дебатів. Порошенко пропонує розділити витрати навпіл.

Крім того, Зеленський запропонував Юлії Тимошенко, яка за попередніми даними посіла третє місце, бути модератором на дебатах. Відповіді від неї чекають протягом 24 годин.