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В ЦИК разъяснили, когда будет разрешена агитация кандидатов

Новости » Выборы 2019    05.04.2019 - 17:37
В ЦИК разъяснили, когда будет разрешена агитация кандидатов
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Замглавы ЦИК также разъяснил, кто сможет проводить агитацию

Агитация будет разрешена только с момента объявления повторного голосования на выборах президента Украины. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Радченко также разъяснил, кто сможет проводить агитацию.

"Когда будет разрешена агитация: с момента официального объявления о том, что состоится повторное голосование. Кто может проводить агитацию? Два кандидата на пост президента, которые включены в бюллетень повторного голосования", - сообщил Радченко.

Напомним, ранее ЦИК призвал кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко воздержаться от дискуссии о месте проведения дебатов до официального объявления результатов первого тура выборов.

Подчеркивалось, что до установления Центральной избирательной комиссией результатов голосования в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года проведение предвыборной агитации в любых ее формах является грубым нарушением требований закона, а дискуссии между субъектами избирательного процесса о месте и условиях проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация.

Как писало РБК-Украина, ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Действующий президент принял условия своего главного оппонента.

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