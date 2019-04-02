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ЦВК сподівається обробити 100% протоколів до кінця дня

Новини » Вибори 2019    02.04.2019 - 14:19
ЦВК сподівається обробити 100% протоколів до кінця дня
Фото: Наталя Бернацька (minjust.gov.ua)

Секретар ЦВК підкреслила, що для комісії важливо якомога швидше встановити результати

У Центральній виборчій комісії сподіваються, що вже у вівторок, 2 квітня, можуть бути оброблені 100% протоколів в електронному вигляді для визначення результатів виборів 2019. Про це сказала секретар ЦВК Наталія Бернацька, передає "Укрінформ".

Вона підкреслила, що для Центрвиборчкому важливо якомога швидше встановити результати.

"Ми сподіваємося, що можливо і сьогодні вже побачимо 100% (оброблених протоколів в електронному вигляді, - ред.)" - розповіла Бернацька.

Нагадаємо, Центральній виборчій комісії залишилося підрахувати 1 відсоток голосів. Станом на 13:26 було підраховано 99% бюлетенів.

Так, за результатами підрахунку 99% протоколів у Володимира Зеленського 30,23% голосів українців, у Петра Порошенка 15,92% голосів виборців, а замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко з результатом 13,40% голосів.

Як писало РБК-Україна раніше, за остаточними результатами першого туру виборів 2019 на закордонних дільницях переміг чинний президент України Петро Порошенко. Зокрема, станом на 9:15 ранку 2 квітня оброблено 100% протоколів по закордонному округу, який складається із 101-ї дільниці.

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