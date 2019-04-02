ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК продовжила отримувати паперові протоколи від окружних виборчкомів

Новини » Вибори 2019    02.04.2019 - 18:50
ЦВК продовжила отримувати паперові протоколи від окружних виборчкомів
Ілюстративне фото (УНІАН)

ЦВК отримала паперові протоколи з мокрими печатками від ТВО Хмельницької області

Центральна виборча комісія (ЦВК) продовжила отримувати паперові протоколи результатів виборів президента України від окружних виборчих комісій (ОВК). Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Під час продовженого безперервного засідання ЦВК отримала паперові протоколи з мокрими печатками від ТВО Хмельницької області.

"Я прошу здійснити подання і оголошення протоколу ОВК ТВО № 187. Це місто Хмельницький. Я пропоную для того, при оголошенні протоколу голова комісії називала пункт графи в порядку і кількісну характеристику для того, щоб ми більш оперативно здійснювали прийняття", - додала Сліпачук.

Так, голова окружної комісії ТВО № 187 Аліна Брездинюк зачитала дані протоколу про результати голосування.

"В цілісному пакеті надійшов протокол ТВО № 187, прошитий і надрукований на 17 сторінках підписаний членами окружної комісії", - заявили в ЦВК.

Нагадаємо, підрахунок результатів виборів 2019 завершився у Волинській, Запорізькій, Луганській, Закарпатській, Тернопільській і Чернігівській областях.

Додамо, остаточними результатами першого туру виборів 2019 на закордонних дільницях переміг діючий президент України Петро Порошенко. Зокрема, станом на 9:15 ранку 2 квітня оброблено 100% протоколів по закордонному округу, який складається з 101-го ділянки. Варто відзначити, що в голосуванні за кордоном взяли участь понад 55 тисяч українців.

Оприлюднено результати виборів ще в 6 областях У ЦВК повідомили, коли можна змінити місце реєстрації для другого туру виборів
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Центральна виборча комісія
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся