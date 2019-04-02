ЦВК продовжила отримувати паперові протоколи від окружних виборчкомів

Ілюстративне фото (УНІАН)

ЦВК отримала паперові протоколи з мокрими печатками від ТВО Хмельницької області

Центральна виборча комісія (ЦВК) продовжила отримувати паперові протоколи результатів виборів президента України від окружних виборчих комісій (ОВК). Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Під час продовженого безперервного засідання ЦВК отримала паперові протоколи з мокрими печатками від ТВО Хмельницької області.

"Я прошу здійснити подання і оголошення протоколу ОВК ТВО № 187. Це місто Хмельницький. Я пропоную для того, при оголошенні протоколу голова комісії називала пункт графи в порядку і кількісну характеристику для того, щоб ми більш оперативно здійснювали прийняття", - додала Сліпачук.

Так, голова окружної комісії ТВО № 187 Аліна Брездинюк зачитала дані протоколу про результати голосування.

"В цілісному пакеті надійшов протокол ТВО № 187, прошитий і надрукований на 17 сторінках підписаний членами окружної комісії", - заявили в ЦВК.

Нагадаємо, підрахунок результатів виборів 2019 завершився у Волинській, Запорізькій, Луганській, Закарпатській, Тернопільській і Чернігівській областях.

Додамо, остаточними результатами першого туру виборів 2019 на закордонних дільницях переміг діючий президент України Петро Порошенко. Зокрема, станом на 9:15 ранку 2 квітня оброблено 100% протоколів по закордонному округу, який складається з 101-го ділянки. Варто відзначити, що в голосуванні за кордоном взяли участь понад 55 тисяч українців.