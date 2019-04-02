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У ЦВК повідомили, коли можна змінити місце реєстрації для другого туру виборів

Новини » Вибори 2019    02.04.2019 - 17:10
У ЦВК повідомили, коли можна змінити місце реєстрації для другого туру виборів
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У ЦВК наголосили, що Державний реєстр виборців буде працювати і у вихідні

У Центрвиборчкомі заявили, що тільки-но опрацюють усі 100% протоколів із мокрими печатками, тоді можна буде для змінити місце реєстрації для другого туру виборів 2019. Про це повідомляє "5 канал".

У ЦВК наголосили, що перед другим туром часу для зміни місця голосування буде менше. Змінити місце голосування можна відразу після результатів першого туру виборів.

"По факту ЦВК може це зробити після остаточного оголошення результатів. І ми сподіваємося, що через декілька днів це відбудеться. Закликаємо всіх йти в перший день. Бо до цього в нас було три місяці, щоб змінювати місце голосування. А все одно 100 тис. людей прийшли в останній день. Тому просимо громадян, будемо працювати й у вихідні, відділи ведення. Треба відповідально до цього поставитися. І перевірити себе у списках виборців, бо може, хтось себе не знайшов. Це можна зробити до другого вибору", - зазначила член ЦВК Наталя Бернацька.

Раніше повідомлялося, що ЦВК сподівається обробити 100% протоколів першого туру виборів президента до кінця дня. Підрахунок результатів виборів 2019 завершився у Львівській, Івано-Франківській, Черкаській і Кіровоградській областях.

Станом на 16:00 Центральній виборчої комісії залишилося підрахувати менше 1 відсотка голосів.

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