ЦВК вивчає можливість включення Онищенко в бюлетень при вирішенні суду

Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

Судове засідання відбудеться 20 липня о 10:00

Центральна виборча комісія (ЦВК) вивчає можливість включення Олександра Онищенка у виборчий бюлетень на позачергові вибори в Раду, у разі якщо Верховним судом винесе відповідного рішення. Про це заявила глава ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляється, завтра, 20 липня, за Онищенко пройде судове засідання.

"За Онищенко завтра в 10:00 судове засідання. По ньому є питання, тому що його не друкували бюлетені. Ми вивчаємо це питання і з'ясовуємо технологічні та часові рамки реалізації рішення суду", - заявила вона.

Також Сліпачук заявила, що одіозні рішення судів є тиском на Центрвиборчком.

"На жаль, повністю виключити спроби інформаційного та адміністративного тиску на ЦВК не вдається. Тому що іноді з громадської та юридичної точки зору одіозні рішення судових органів також є певним тиском на ЦВК", - сказала вона.

Голова ЦВК зазначила, що одна і та ж колегія суддів може приймати різні рішення про однакових ситуаціях, в тому числі про терміни проживання кандидатів в Україні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Шостий апеляційний адмінсуд дозволив балотуватися народному депутату-втікачеві Олександру Онищенко у Верховну раду. Суд постановив, що Онищенко протягом останніх трьох років не переховувався від правоохоронців, а навчався в іспанській школі верхової їзди.

Крім того, 26 червня Верховний суд України визнав законною відмову Центральної виборчої комісії (ЦВК) в реєстрації кандидатом у нардепи на позачергових виборах до Верховної ради Олександра Онищенка.