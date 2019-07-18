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Суд знову дозволив Онищенку брати участь у виборах

Новини » Вибори 2019    18.07.2019 - 16:17
Суд знову дозволив Онищенку брати участь у виборах
Фото: Олександр Оніщенко (РБК-Україна)

Рішення прийнято за нововиявленими обставинами

Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив народному депутату-втікачеві Олександру Онищенку балотуватися у Верховну раду. Про це повідомляє Slidstvo.info з посиланням на рішення суду.

Суд постановив, що Онищенко протягом останніх трьох років не переховувався від правоохоронців, а навчався в іспанській школі верхової їзди.

Суд визнав, що це є достатнім доказом, що Онищенко був за межами України з поважних причин. Тому зобов'язав Центральну виборчу комісію внести його до виборчого бюлетеня як мажоритарника на 93-му окрузі на Київщині.

Тепер у ЦВК є тільки два дні, щоб оскаржити це рішення у Верховному суді і в черговий раз відмовити Онищенку у можливості балотуватися.

Нагадаємо, 26 червня Верховний суд України визнав законною відмову Центральної виборчої комісії (ЦВК) в реєстрації кандидатом в нардепи на позачергових вибораз до Верховної ради Олександра Онищенка.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК відмовилася реєструвати Онищенко кандидатом у депутати. Під час чергового засідання 15 червня ЦВК прийняла рішення відмовити Онищенко в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №93.

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