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ЦИК изучает возможность включения Онищенко в бюллетень

Новости » Выборы 2019    19.07.2019 - 18:00
ЦИК изучает возможность включения Онищенко в бюллетень
Фото: Александр Онищенко (РБК-Украина)

Судебное заседание состоится 20 июля в 10:00

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) изучает возможность включения Александра Онищенко в избирательный бюллетень на внеочередные выборы в Раду, в случае если Верховным судом вынесет соответствующего решения. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает корреспондент РБК-Украина. 

Как сообщается, завтра, 20 июля, по Онищенко пройдет судебное заседание. 

"По Онищенко завтра в 10:00 судебное заседание. По нему есть вопрос, потому что его не печатали в бюллетене. Мы изучаем этот вопрос и выясняем технологические и временные рамки реализации решения суда", - заявила она.

Также Слипачук заявила, что одиозные решения судов являются давлением на Центризбирком. 

"К сожалению, полностью исключить попытки информационного и административного давления на ЦИК не удается. Потому что иногда с общественной и юридической точки зрения одиозные решения судебных органов также являются неким давлением на ЦИК", - сказала она.

Глава ЦИК отметила, что  одна и та же коллегия судей может принимать разные решения об одинаковых ситуациях, в том числе о сроках проживания кандидатов в Украине.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Шестой апелляционный админсуд разрешил баллотироваться народному депутату-беглецу Александру Онищенко в Верховную раду. Суд постановил, что Онищенко в течение последних трех лет не скрывался от правоохранителей, а учился в испанской школе верховой езды. 

Кроме того, 26 июня Верховный суд Украины признал законным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в регистрации кандидатом в нардепы на внеочередных выборах в Верховную раду Александра Онищенко. 

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