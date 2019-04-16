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ЦВК доформувала склад дільничих комісій

Новини » Вибори 2019    16.04.2019 - 17:34
ЦВК доформувала склад дільничих комісій
Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Вперше за історію українських виборів до ДВК у короткий строк дібрали майже 60 тисяч осіб

Окружним виборчим комісіям вдалося добрати 60 тисяч членів дільничних виборчих комісій на виборах 2019. Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, найбільш гострою ця проблема була у понад 40 округах.

"Я думаю, що кожному  відомо, що відсутність подань значної кількості кандидатур до складу ДВК, де є необхідність їх формування за поданням, стала випробуванням для багатьох ОВК. Найбільш гострою ця проблема була у понад 40 округах. Це була інформація із закликом до наших громадян долучитися до цього процесу. Позаду півтори дня дуже напруженої роботи. Як результат, майже всі відповідно ОВК впоралися з цим завданням. Велика подяка членам і головам ОВК за те, що вони організували цей процес", - повідомила Сліпачук.

Глава ЦВК поінформувала, що станом на 15:00 16 квітня в інформаційній системі "Вибори" наявна інформація щодо призначення на посади членів ДВК 401 тисячі 464 осіб.

"У тому числі, 195026 за поданням кандидата на пост президента Володимира Зеленського; 147020 за поданням кандидата Петра Порошенка; 59 тисяч 210 осіб за поданням голів окружних виборчих комісій... Це оперативна інформація. Вона не відображає остаточно всіх цифр, які ще обробляють", - додала голова комісії.

Сліпачук наголосила, що вперше за історію українських виборів до ДВК було у короткий строк дібрано майже 60 тисяч осіб, поданих від ОВК.

Нагадаємо, раніше в Центрвиборчкомі підкреслювали, що перед другим туром виборів 2019 у ряді областей не вистачає членів виборчих комісій.

Як писало РБК-Україна, в Кіровоградській області не вистачає майже 4 тисяч кандидатів у члени ДВК.

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