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У Кіровоградській обл. не вистачає членів ДВК для проведення виборів

Новини » Вибори 2019    14.04.2019 - 17:16
У Кіровоградській обл. не вистачає членів ДВК для проведення виборів
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Кандидатів у члени дільничних виборчкомів не вистачає у всіх округах області

У Кіровоградській області не вистачає майже 4 тисячі кандидатів у члени дільничних виборчих комісій (ДВК) для проведення президентських виборів 2019. Про це заявили в громадській мережі ОПОРА, повідомляє РБК-Україна.

За даними спостерігачів ОПОРИ, у всіх округах Кіровоградської області не вистачає кандидатів у члени ДВК. Так, найменшу кількість кандидатів у члени ДВК подав чинний президент Петро Порошенко.

"У Кіровоградській області кандидат у президенти Володимир Зеленський на більшість дільниць вніс достатню кількість кандидатур у члени ДВК. Кандидат у президенти Петро Порошенко вніс всього по 2-3 кандидатури у члени ДВК замість передбачених законом 6-8", - зазначили в ОПОРІ.

Зазначається, що найбільше кандидатів у члени дільничних виборчкомів не вистачає у територіальному виборчому окрузі (ТВО) №100. В даному окрузі не вистачає 1008 членів ДВК.

"При недостачі членів ДВК від кандидатів,  комісія формує склад ДВК за поданням голови відповідної виборчої комісії на підставі пропозицій членів ОВК. В даній ситуації це буде складно зробити через стислі терміни та масштаби "недостачі" - до 4 тисяч осіб. Відповідно, формування ДВК у визначений законом термін, до 15 квітня включно - може бути ускладнене", - зазначила координатор ОПОРИ у Кіровоградській області Зоя Лебідь.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія (ЦВК) повідомила, що станом на 13 квітня , на другий тур виборів президента України загалом зареєструвалось 2360 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій.

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