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ЦВК заявив про нестачу членів комісій у ряді областей

Новини » Вибори 2019    15.04.2019 - 15:11
ЦВК заявив про нестачу членів комісій у ряді областей
Фото: вибори 2019 (РБК-Україна)

На виборах 2019 не вистачає членів комісій на понад 30 округах

Перед другим туром виборів 2019 в ряді областей не вистачає членів виборчих комісій. Про це йдеться в повідомленні Центрвиборчкому.

Повідомляється, що сьогодні, 15 квітня, останній день формування дільничних виборчих комісій. У той же час окружні комісії зіткнулися з браком кандидатів до складу дільничних, що не дає можливості укомплектувати склади в наступних округах:

  • Дніпропетровська область: ТВО № 26, 27, 28;
  • Закарпатська область: ТВО № 68, 69, 70, 71, 72, 73;
  • Кіровоградська область: ТВО № 100, 101, 102, 103;
  • Луганська область: ТВО № 106, 107, 112, 113, 114;
  • Сумська область: ТВО № 157, 161;
  • Харківська область: ТВО № 171, 176, 180;
  • Херсонська область: ТВО № 183, 184, 185;
  • Чернігівська область: ТВО № 206, 209, 210;
  • Київ: ТВО № 216, 217, 220, 223

Також ЦВК закликає українців подати заяви про участь у дільничних виборчих комісіях.

"В разі звернення до вас з пропозицією взяти обов'язки члена дільничної виборчої комісії закликаємо підтримати виборчий процес своєю участю в роботі ДВК", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кіровоградській області не вистачає майже 4 тисячі кандидатів у члени дільничних виборчих комісій.

Сьогодні ЦВК до другого туру передала бюлетені на закордонні дільниці.

 

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