ЦИК доформировал состав участковых комиссий

Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Впервые в истории украинских выборов в УИК за короткий срок добрали почти 60 тысяч человек

Окружным избирательным комиссиям удалось добрать 60 тысяч членов участковых избирательных комиссий на выборах 2019. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает ккорреспондент РБК-Украина.

По ее словам, наиболее острой эта проблема была более чем 40 округах.

"Я думаю, что каждый знает, что отсутствие представлений значительного количества кандидатур в состав УИК, где есть необходимость их формирования по представлению, стало испытанием для многих ОИК. Наиболее острой эта проблема была более чем 40 округах. Это была информация с призывом к нашим граждан присоединиться к этому процессу. Позади полтора дня очень напряженной работы. В результате, почти все соответственно ОИК справились с этой задачей. Большое спасибо членам и председателям ОИК за то, что они организовали этот процесс", - сообщила Слипачук.

Глава ЦИК сообщила, что по состоянию на 15:00 16 апреля в информационной системе "Выборы" имеется информация о назначении на должности членов УИК 401 тысячи 464 человек.

"В том числе, 195026 по представлению кандидата на пост президента Владимира Зеленского; 147020 по представлению кандидата Петра Порошенко; 59 тысяч 210 человек по представлению глав окружных избирательных комиссий... Это оперативная информация. Она не отражает окончательно всех цифр, которые еще обрабатывают", - добавила глава комиссии.

Слипачук отметила, что впервые за историю украинских выборов в УИК были за короткий срок добраны почти 60 тысяч человек, поданных от ОИК.

Напомним, ранее в Центризбиркоме подчеркивали, что перед вторым туром выборов 2019 в ряде областей не хватает членов избирательных комиссий.

Как писало РБК-Украина, в Кировоградской области не хватает почти 4 тысячи кандидатов в члены УИК.