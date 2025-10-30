Цифровая блокада: в Крыму оккупанты ограничили работу Telegram и WhatsApp

Отметим, что с 12 сентября 2025 года в России запустили первый "национальный" мессенджер Max. Его будут устанавливать на все телефоны, которые продают в магазинах, и требуют от россиян переходить на него с других платформ.

При этом новый мессенджер не просто навязывают. Фактически, это еще один инструмент слежки за россиянами и населением временно оккупированных Россией территорий. В частности, в Кремле проговорились, что переписка в мессенджере вполне "прозрачна" для ФСБ РФ.

Интересно, что у россиян появился даже "православный мессенджер" под названием "Зосима". Он действительно позиционируется как "православный инструмент для общения". Несмотря на короткий срок работы, приложение уже вызвало волну критики из-за массового сбора персональных данных.

Добавим, что в июле 2025 года российский диктатор Владимир Путин поручил установить контроль над иностранными мессенджерами. Тогда речь шла о WhatsApp, а также Telegram, несмотря на его российское происхождение.