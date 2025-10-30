RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Цифровая блокада: в Крыму оккупанты ограничили работу Telegram и WhatsApp

Иллюстративное фото: два самых популярных мессенджера не работают в Крыму (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты ограничили работу во временно оккупированном Крыму двух популярных мессенджеров - Telegram и WhatsApp. Вместо них россияне требуют установить российский мессенджер Max.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство QIRIM.News.

Отмечается, что речь идет о частичном ограничении работы двух мессенджеров. Крупнейший оккупационный провайдер телеком-услуг "Волна" сообщил, что действует согласно распоряжению "Роскомнадзора" - они, якобы, касаются абонентов всех операторов и провайдеров на так называемой "территории России".

При этом оккупационное "министерство коммуникаций и связи" в Крыму рекомендует местным жителям установить российский мессенджер Max вместо Telegram и WhatsApp.

 

Отметим, что с 12 сентября 2025 года в России запустили первый "национальный" мессенджер Max. Его будут устанавливать на все телефоны, которые продают в магазинах, и требуют от россиян переходить на него с других платформ.

При этом новый мессенджер не просто навязывают. Фактически, это еще один инструмент слежки за россиянами и населением временно оккупированных Россией территорий. В частности, в Кремле проговорились, что переписка в мессенджере вполне "прозрачна" для ФСБ РФ.

Интересно, что у россиян появился даже "православный мессенджер" под названием "Зосима". Он действительно позиционируется как "православный инструмент для общения". Несмотря на короткий срок работы, приложение уже вызвало волну критики из-за массового сбора персональных данных.

Добавим, что в июле 2025 года российский диктатор Владимир Путин поручил установить контроль над иностранными мессенджерами. Тогда речь шла о WhatsApp, а также Telegram, несмотря на его российское происхождение.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымWhatsAppTelegram