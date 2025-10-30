Цифрова блокада: в Криму окупанти обмежили роботу Telegram та WhatsApp

Зазначимо, що з 12 вересня 2025 року в Росії запустили перший "національний" месенджер Max. Його встановлюватимуть на всі телефони, які продають у магазинах, і вимагають від росіян переходити на нього з інших платформ.

При цьому новий месенджер не просто нав'язують. Фактично, це ще один інструмент стеження за росіянами та населенням тимчасово окупованих Росією територій. Зокрема в Кремлі проговорилися, що листування в месенджері цілком "прозорі" для ФСБ РФ.

Цікаво, що у росіян з'явився навіть "православний месенджер" під назвою "Зосима". Він дійсно позиціонується як "православний інструмент для спілкування". Попри короткий термін роботи, додаток уже викликав хвилю критики через масовий збір персональних даних.

Додамо, що у липні 2025 року російський диктатор Володимир Путін доручив встановити контроль над іноземними месенджерами. Тоді мова йшла про WhatsApp, а також Telegram, попри його російське походження.