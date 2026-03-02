Когда праздник Благовещения и поминальные дни ПЦУ: какие даты в марте нельзя пропустить
В марте церковный календарь насыщен особыми событиями - от трех поминальных суббот до большого праздника Благовещения. Поэтому уже сейчас верующим ПЦУ стоит проверить, какие дни по новому стилю пропустить нельзя.
Подробнее о самых важных для украинцев датах в течение первого месяца весны 2026 года по действующему новоюлианскому календарю, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Читайте также: Все еще праздник? Отменили ли в Украине 8 марта и что с выходными
На какие даты приходятся поминальные субботы
В пресс-службе ПЦУ напомнили, что в течение всего марта продлится самый долгий из всех многодневных, установленных Церковью, Великий пост.
При этом три из четырех суббот этого месяца являются поминальными или родительскими:
- 7 марта;
- 14 марта;
- 21 марта.
"В наших храмах в эти поминальные дни будут совершаться заупокойные богослужения: парастасы (накануне, вечером в пятницу), панихиды, литии", - сообщили в Православной Церкви Украины.
Другие важные для украинцев дни в марте
1 марта ПЦУ отметила первое великопостное воскресенье, посвященное Торжеству Православия и победе истинной святой православной веры над всеми ересями и лжеучениями (в том числе и над иконоборчеством).
На 8 марта приходится второе воскресенье Великого поста.
В этот день верующие ПЦУ чтят память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, а также соборно прославляют всех преподобных отцов Киево-Печерских.
9 марта (в понедельник) - память 40 мучеников, которые были замучены в Севастийском озере во время одного из жестоких гонений на христиан в Римской империи около 320 года.
15 марта - третье воскресенье Великого поста, Крестопоклонное.
"Особенностью этого великопостного богослужения является то, что на середину храма выносится святой крест для поклонения верующим", - рассказали в ПЦУ.
Уточняется, что этот крест остается там в течение следующей недели - до пятницы. Поэтому третье воскресенье и четвертая неделя Великого поста называются Крестопоклонными.
22 марта - четвертое воскресенье Великого поста, в которое почитают преподобного Иоанна Лествичника.
"Этот святой написал выдающееся произведение, бесценное сокровище духовных наставлений - книгу "Лествица", то есть "лестница", - отметили в ПЦУ.
На 25 марта (среду) приходится один из 12-ти крупнейших праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы.
В этот день ПЦУ вспоминает событие, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии долгожданную радостную новость о Боговоплощении, которая:
- ознаменовала начало освобождения человеческого рода от греха и вечной смерти;
- открыла путь для нашего спасения.
26 марта - четверг великого канона. Собор архангела Гавриила.
На пятой неделе Великого поста будет читаться также покаянный канон преподобного Андрея Критского, который:
- не оставит равнодушным никого;
- настроит на вдумчивое осмысление собственной жизни;
- предостережет от зла;
- сориентирует на добро, любовь и милосердие.
В завершение на 28 марта - субботу пятой недели Великого поста - приходится праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, или Суббота акафиста.
В ПЦУ напомнили, что тогда "на ранней во всех храмах поется Великий акафист в честь Божьей Матери".
Украинцам объяснили, что в нем "прославляются события земной жизни Пресвятой Девы Марии, через Которую Господь освободил человечество от рабства греха, Ее добродетели, благодаря которым Она вознеслась выше, и о служении, которое не прекращается".
Самые важные дни для верующих ПЦУ в марте 2026 года (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
"Пусть Господь дарует нам силы и терпение достойно идти путем Великого поста, приближаясь к светлому дню победы и Воскресения", - подытожили в ПЦУ.
Напомним, ранее в ПЦУ сообщили, когда началась подготовка к Великому посту, из чего он состоит и сколько длится.
Кроме того, верующим объяснили, когда и как просить благословения у священника.
Читайте также, какие изменения и нововведения в различных сферах жизни подготовил март 2026 года для украинцев.