Церковный календарь ПЦУ: важнейшие праздники и памятные дни сентября

Понедельник 01 сентября 2025 12:50
Церковный календарь ПЦУ: важнейшие праздники и памятные дни сентября Некоторые дни в сентябре - особенно важны для верующих ПЦУ (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня - 1 сентября - не только первый день календарной осени, но и начало церковного новолетия. В течение этого осеннего месяца верующие будут чествовать некоторых знаковых для православия лиц и отмечать ряд важных праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Украины в Facebook.

Самые важные дни сентября по церковному календарю

В ПЦУ напомнили, что сегодня - 1 сентября - первый день календарной осени, а также первый день церковного новолетия, начало нового литургического года.

Завтра, 2 сентября, верующие будут чтить память преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

Они являются основателями одного из величайших духовных центров Украины-Руси - Киево-Печерской лавры, а также основоположниками монашества на наших землях.

6 сентября - Воспоминание чуда архистратига Михаила в Хонах (Колосах), которое произошло в IV веке.

7 сентября ПЦУ будет чтить память преподобномученика Макария, архимандрита Каневского.

"Мощи этого святого почивают в Михайловском гарнизонном кафедральном соборе города Черкассы", - напомнили украинцам

8 сентября - первый двунадесятый праздник этого церковного года, Рождество Пресвятой Богородицы.

Церковный календарь ПЦУ: важнейшие праздники и памятные дни сентябряПраздник 8 сентября в календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

"Этот праздник является началом нашего спасения, предвестием событий Евангелия. С этого события начинается история воплощения Бога и завершения освобождения человечества от греха и смерти", - подчеркнули в ПЦУ.

9 сентября верующие будут чтить память родителей Девы Марии - праведных Богоотцов Иоакима и Анны.

В ПЦУ отметили, что они являются примером для христианской семьи и образцом:

  • супружеской верности и любви;
  • взаимного уважения и поддержки;
  • благочестия и надежды на Бога.

"Поэтому в день их памяти Православная Церковь Украины во всех храмах после Божественной литургии будет совершать Молебен за семью", - напомнили верующим.

Церковный календарь ПЦУ: важнейшие праздники и памятные дни сентябряСамые важные дни сентября по новоюлианскому церковному календарю (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

14 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

17 сентября - день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

23 сентября - Зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.

24 сентября - молитвенное почитание преподобного Феодосия Манявского (великого подвижника, одного из основателей уникального Манявского скита).

26 сентября - молитвенное почитание апостола и евангелиста Иоанна Богослова, нареченного Святой Церковью апостолом любви.

28 сентября - Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах (преподобного Антония) почивающих.

"Пусть Господь по молитвам Своей Пречистой Матери и всех святых угодников благословляет наш народ и помогает нам бороться со злом и тьмой, освобождаться от оккупантов и захватчиков, достигая побед и справедливого мира", - подытожили в ПЦУ.

Церковный календарь ПЦУ: важнейшие праздники и памятные дни сентябряПубликация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие церковные календари действовали на территории Украины на протяжении истории, как ПЦУ перешла на новоюлианский календарь и на какие даты "по новому стилю" приходятся теперь День святого Николая, Рождество и Крещение.

Кроме того, мы объясняли, когда на самом деле начинается новый церковный год в Украине - с сентября или нет.

Читайте также о самых важных днях и церковных праздниках осенью по новому календарю (полный список).

