Церковный календарь ПЦУ: важнейшие праздники и памятные дни сентября
Сегодня - 1 сентября - не только первый день календарной осени, но и начало церковного новолетия. В течение этого осеннего месяца верующие будут чествовать некоторых знаковых для православия лиц и отмечать ряд важных праздников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Украины в Facebook.
Самые важные дни сентября по церковному календарю
В ПЦУ напомнили, что сегодня - 1 сентября - первый день календарной осени, а также первый день церковного новолетия, начало нового литургического года.
Завтра, 2 сентября, верующие будут чтить память преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
Они являются основателями одного из величайших духовных центров Украины-Руси - Киево-Печерской лавры, а также основоположниками монашества на наших землях.
6 сентября - Воспоминание чуда архистратига Михаила в Хонах (Колосах), которое произошло в IV веке.
7 сентября ПЦУ будет чтить память преподобномученика Макария, архимандрита Каневского.
"Мощи этого святого почивают в Михайловском гарнизонном кафедральном соборе города Черкассы", - напомнили украинцам
8 сентября - первый двунадесятый праздник этого церковного года, Рождество Пресвятой Богородицы.
Праздник 8 сентября в календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)
"Этот праздник является началом нашего спасения, предвестием событий Евангелия. С этого события начинается история воплощения Бога и завершения освобождения человечества от греха и смерти", - подчеркнули в ПЦУ.
9 сентября верующие будут чтить память родителей Девы Марии - праведных Богоотцов Иоакима и Анны.
В ПЦУ отметили, что они являются примером для христианской семьи и образцом:
- супружеской верности и любви;
- взаимного уважения и поддержки;
- благочестия и надежды на Бога.
"Поэтому в день их памяти Православная Церковь Украины во всех храмах после Божественной литургии будет совершать Молебен за семью", - напомнили верующим.
Самые важные дни сентября по новоюлианскому церковному календарю (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
14 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
17 сентября - день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
23 сентября - Зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.
24 сентября - молитвенное почитание преподобного Феодосия Манявского (великого подвижника, одного из основателей уникального Манявского скита).
26 сентября - молитвенное почитание апостола и евангелиста Иоанна Богослова, нареченного Святой Церковью апостолом любви.
28 сентября - Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах (преподобного Антония) почивающих.
"Пусть Господь по молитвам Своей Пречистой Матери и всех святых угодников благословляет наш народ и помогает нам бороться со злом и тьмой, освобождаться от оккупантов и захватчиков, достигая побед и справедливого мира", - подытожили в ПЦУ.
Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Напомним, ранее мы рассказывали, какие церковные календари действовали на территории Украины на протяжении истории, как ПЦУ перешла на новоюлианский календарь и на какие даты "по новому стилю" приходятся теперь День святого Николая, Рождество и Крещение.
Кроме того, мы объясняли, когда на самом деле начинается новый церковный год в Украине - с сентября или нет.
Читайте также о самых важных днях и церковных праздниках осенью по новому календарю (полный список).