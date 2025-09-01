ua en ru
Пн, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Церковний календар ПЦУ: найважливіші свята й пам'ятні дні вересня

Понеділок 01 вересня 2025 12:50
UA EN RU
Церковний календар ПЦУ: найважливіші свята й пам'ятні дні вересня Деякі дні в вересні - особливо важливі для вірян ПЦУ (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні - 1 вересня - не лише перший день календарної осені, але й початок церковного новоліття. Впродовж цього осіннього місяця віряни вшановуватимуть деяких знакових для православ'я осіб і відзначатимуть низку важливих свят.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної Церкви України у Facebook.

Найважливіші дні вересня за церковним календарем

У ПЦУ нагадали, що сьогодні - 1 вересня - перший день календарної осені, а також перший день церковного новоліття, початок нового літургійного року.

Завтра, 2 вересня, віряни будуть вшановувати пам'ять преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських.

Вони є засновниками одного з найвеличніших духовних центрів України-Руси - Києво-Печерської лаври, а також основоположниками чернецтва на наших землях.

6 вересня - Спомин чуда архістратига Михаїла в Хонах (Колосах), яке сталося в IV столітті.

7 вересня ПЦУ вшановуватиме пам'ять преподобномученика Макарія, архімандрита Канівського.

"Мощі цього святого спочивають у Михайлівському гарнізонному кафедральному соборі міста Черкаси", - нагадали українцям

8 вересня - перше дванадесяте свято цього церковного року, Різдво Пресвятої Богородиці.

Церковний календар ПЦУ: найважливіші свята й пам'ятні дні вересняСвято 8 вересня у календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

"Це свято є початком нашого спасіння, передвістям подій Євангелія. З цієї події починається історія втілення Бога та довершення визволення людства від гріха та смерті", - наголосили у ПЦУ.

9 вересня віряни будуть вшановувати пам'ять батьків Діви Марії - праведних Богоотців Іоакима та Анни.

У ПЦУ зауважили, що вони є прикладом для християнської сім'ї й зразком:

  • подружньої вірності й любові;
  • взаємної поваги та підтримки;
  • благочестя та надії на Бога.

"А тому в день їхньої пам’яті Православна Церква України в усіх храмах після Божественної літургії звершуватиме Молебень за сім'ю", - нагадали вірянам.

Церковний календар ПЦУ: найважливіші свята й пам'ятні дні вересняНайважливіші дні вересня за новоюліанським церковним календарем (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

14 вересня - Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього.

17 вересня - день пам'яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

23 вересня - Зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана.

24 вересня - молитовне вшанування преподобного Феодосія Манявського (великого подвижника, одного із засновників унікального Манявського скиту).

26 вересня - молитовне вшанування апостола і євангеліста Іоана Богослова, нареченого Святою Церквою апостолом любові.

28 вересня - Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах (преподобного Антонія) спочивають.

"Нехай Господь за молитвами Своєї Пречистої Матері та всіх святих угодників благословляє наш народ і допомагає нам боротися зі злом і темрявою, звільнятися від окупантів і загарбників, досягаючи перемог та справедливого миру", - підсумували у ПЦУ.

Церковний календар ПЦУ: найважливіші свята й пам'ятні дні вересняПублікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які церковні календарі діяли на території України впродовж історії, як ПЦУ перейшла на новоюліанський календар і на які дати "за новим стилем" припадають тепер День святого Миколая, Різдво та Водохреще.

Крім того, ми пояснювали, коли насправді починається новий церковний рік в Україні - з вересня чи ні.

Читайте також про найважливіші дні та церковні свята восени за новим календарем (повний список).

Читайте РБК-Україна в Google News
ПЦУ День знань Церковний календар Свята Традиції Вірування
Новини
Вбивство Андрія Парубія: затриманий отримав підозру за двома статтями
Вбивство Андрія Парубія: затриманий отримав підозру за двома статтями
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим