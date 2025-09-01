Церковний календар ПЦУ: найважливіші свята й пам'ятні дні вересня

Сьогодні - 1 вересня - не лише перший день календарної осені, але й початок церковного новоліття. Впродовж цього осіннього місяця віряни вшановуватимуть деяких знакових для православ'я осіб і відзначатимуть низку важливих свят.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної Церкви України у Facebook.

Найважливіші дні вересня за церковним календарем

У ПЦУ нагадали, що сьогодні - 1 вересня - перший день календарної осені, а також перший день церковного новоліття, початок нового літургійного року.

Завтра, 2 вересня, віряни будуть вшановувати пам'ять преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських.

Вони є засновниками одного з найвеличніших духовних центрів України-Руси - Києво-Печерської лаври, а також основоположниками чернецтва на наших землях.

6 вересня - Спомин чуда архістратига Михаїла в Хонах (Колосах), яке сталося в IV столітті.

7 вересня ПЦУ вшановуватиме пам'ять преподобномученика Макарія, архімандрита Канівського.

"Мощі цього святого спочивають у Михайлівському гарнізонному кафедральному соборі міста Черкаси", - нагадали українцям

8 вересня - перше дванадесяте свято цього церковного року, Різдво Пресвятої Богородиці.

Свято 8 вересня у календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

"Це свято є початком нашого спасіння, передвістям подій Євангелія. З цієї події починається історія втілення Бога та довершення визволення людства від гріха та смерті", - наголосили у ПЦУ.

9 вересня віряни будуть вшановувати пам'ять батьків Діви Марії - праведних Богоотців Іоакима та Анни.

У ПЦУ зауважили, що вони є прикладом для християнської сім'ї й зразком:

подружньої вірності й любові;

взаємної поваги та підтримки;

благочестя та надії на Бога.

"А тому в день їхньої пам’яті Православна Церква України в усіх храмах після Божественної літургії звершуватиме Молебень за сім'ю", - нагадали вірянам.

Найважливіші дні вересня за новоюліанським церковним календарем (інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

14 вересня - Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього.

17 вересня - день пам'яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

23 вересня - Зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана.

24 вересня - молитовне вшанування преподобного Феодосія Манявського (великого подвижника, одного із засновників унікального Манявського скиту).

26 вересня - молитовне вшанування апостола і євангеліста Іоана Богослова, нареченого Святою Церквою апостолом любові.

28 вересня - Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах (преподобного Антонія) спочивають.

"Нехай Господь за молитвами Своєї Пречистої Матері та всіх святих угодників благословляє наш народ і допомагає нам боротися зі злом і темрявою, звільнятися від окупантів і загарбників, досягаючи перемог та справедливого миру", - підсумували у ПЦУ.

Публікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)