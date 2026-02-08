RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Это сделал Джонсон": премьер Чехии ошеломил заявлением о срыве мира с РФ в 2022 году

Фото: премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об утраченном шансе на мир между Россией и Украиной в 2022 году из-за внешнего вмешательства.

Как сообщает РБК-Украина, такое заявление Андрей Бабиш сделал в эфире TN.cz.

Читайте также: Трамп собирает "Совет мира": когда и по какому поводу

По словам премьера, в апреле 2022 года Киев и Москва были максимально близки к заключению мирного соглашения, однако этот процесс, по утверждению Бабиша, был сорван после вмешательства западных партнеров Украины.

Андрей Бабиш прямо обвинил тогдашнего главу правительства Великобритании Бориса Джонсона в том, что переговоры не были доведены до завершения.

Как утверждает Бабиш, после визита Бориса Джонсона в Украину процесс переговоров был сорван, а шанс на быстрое завершение войны - потерян.

Чешский премьер также отметил, что сейчас дипломатические усилия по прекращению войны снова активизировались. В то же время политик убежден, что Европа самостоятельно не способна остановить войну. Ключевым игроком в достижении мира он называет Дональда Трампа.

"Переговоры интенсивные. Создается впечатление, что они приближаются к какому-то долгосрочному решению - прекращению войны и созданию стабильных гарантий безопасности для Украины. Но Европа не сможет этого сделать без Дональда Трампа", - заявил Бабиш.

Что предлагает Чехия

Отдельно глава правительства Чехии призвал европейские страны возобновить прямой диалог с Россией, считая это необходимым условием для достижения прекращения огня. По его словам, переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным могли бы вести лидеры ключевых европейских государств.

Премьер Чехии сформировал список лидеров, которые могли бы сесть за стол переговоров с Кремлем:

  • Фридрих Мерц (канцлер Германии);
  • Эмманюэль Макрон (президент Франции);
  • Кир Стармер (премьер Британии);
  • Джорджа Мелони (премьер Италии).

 

План завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно говорит, что Украина уже длительное время настаивает на разработке понятного поэтапного плана действий - так называемого Sequence Plan, который будет четко определять шаги сторон и конкретные сроки выполнения договоренностей.

Также по его словам, США хотят завершить войну России против Украины до начала лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком.

А вот Эстония и Латвия выступили за возобновление переговоров между Европой и Россией. В частности, они хотят, чтобы европейские страны участвовали в мирных переговорах по Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеБорис ДжонсонЧехияМирные переговоры