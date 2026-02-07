ua en ru
Сб, 07 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп собирает "Совет мира": когда и по какому поводу

Суббота 07 февраля 2026 22:42
UA EN RU
Трамп собирает "Совет мира": когда и по какому поводу Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США планируют созвать первое официальное заседание "Совета мира" при президенте Дональде Трампе уже 19 февраля. Встреча должна пройти в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Axios.

Читайте также: Не только в Газе: в США рассказали, где будет действовать "Совет мира"

Что будет на первом заседании "Совета мира"

По данным Axios, Белый дом хочет использовать встречу для реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе и сбора средств на восстановление.

"Это будет первое заседание "Совета мира" и конференция по сбору средств на восстановление Газы", - сказал американский чиновник.

В настоящее время в состав Совета входят 27 членов, а председателем является Трамп. В пятницу 6 февраля Белый дом начал связываться с десятками стран, чтобы пригласить их лидеров и обсудить логистические вопросы.

"Пока ничего не подтверждено, но администрация планирует мероприятие и начала проверять, какие лидеры смогут на нем присутствовать", - сообщил один из источников

Издание в свою очередь добавило, что планы проведения саммита находятся на ранней стадии и могут измениться.

Встреча Трампа с Нетаньяху и детали о "Совете мира"

Напомним, недавно Axios написало, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху могут провести встречу 18 февраля, прямо за день до первого заседания "Совета мира".

"Если Нетаньяху примет участие в заседании "Совета мира", это будет его первая публичная встреча с арабскими и мусульманскими лидерами со времен до нападений 7 октября и войны в Газе", - сообщило издание.

Отметим, что 22 января Трамп провел церемонию создания "Совета мира", на которую пришли представители менее 20 стран. Причем среди них не было ни одного крупного западного союзника Вашингтона.

Изначально полагалось, что совет должен будет контролировать восстановление Газы после войны Израиля и ХАМАС, однако устав организации не ограничивает его действие лишь этим регионом. По словам Трампа, цель совета способствовать миру в более широком смысле.

Подробный разбор, для чего был создан "Совет мира" и что это значит для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Совет мира Сектор Газа
Новости
Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ