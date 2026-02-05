ua en ru
Чт, 05 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Эстония и Латвия хотят вернуть Европу за стол переговоров по Украине

Дубай, Четверг 05 февраля 2026 18:29
UA EN RU
Эстония и Латвия хотят вернуть Европу за стол переговоров по Украине Фото: Алар Карис, президент Эстонии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Эстония и Латвия выступили за возобновление переговоров между Европой и Россией. В частности, они хотят, чтобы европейские страны участвовали в мирных переговорах по Украине.

Как передает РБК-Украина, об этом в отдельных интервью Euronews заявили премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис.

Читайте также: У Макрона заявили о подготовке к возможным переговорам с Путиным

"Я думаю, что нам нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно разговаривать, но нам нужно изолировать Россию и по-прежнему применять к ней санкции", - считает Силиня.

По ее словам, Евросоюз должен быть за столом переговором, поскольку Украина пошла на диалог с Россией.

Она считает, что представителями могут стать:

  • президент Франции Эммануэль Макрон;
  • канцлер Германии Фридрих Мерц;
  • премьер Польши Дональд Туск;
  • премьер Британии Кир Стармер.

Президент Эстонии Карис не останавливался на конкретных именах, но заявил, что посланник должен быть из крупной европейской страны и пользоваться "авторитетом у обеих сторон".

"Мы тоже должны иметь право голоса, но, как видите, мы немного опоздали. Мы должны были начать это, может быть, не президент Трамп, а Европейский союз, чтобы также начать поиск дипломатических решений. Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет (за столом - ред.)", - сказал он.

Контакты Европы с Путиным

Напомним, в декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо найти способ прямого взаимодействия с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы не оставаться в стороне от мирного процесса, который сейчас активно продвигают США.

По словам Макрона, европейцы и украинцы заинтересованы в создании структуры, которая позволила бы им быть полноценными участниками дискуссии, а не полагаться только на американских переговорщиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Латвия Эстония Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Украина и РФ провели первый за 4 месяца обмен пленными: кого удалось вернуть
Украина и РФ провели первый за 4 месяца обмен пленными: кого удалось вернуть
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ