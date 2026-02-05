Эстония и Латвия хотят вернуть Европу за стол переговоров по Украине

Эстония и Латвия выступили за возобновление переговоров между Европой и Россией. В частности, они хотят, чтобы европейские страны участвовали в мирных переговорах по Украине.

Как передает РБК-Украина , об этом в отдельных интервью Euronews заявили премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис.

"Я думаю, что нам нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно разговаривать, но нам нужно изолировать Россию и по-прежнему применять к ней санкции", - считает Силиня.

По ее словам, Евросоюз должен быть за столом переговором, поскольку Украина пошла на диалог с Россией.

Она считает, что представителями могут стать:

президент Франции Эммануэль Макрон;

канцлер Германии Фридрих Мерц;

премьер Польши Дональд Туск;

премьер Британии Кир Стармер.

Президент Эстонии Карис не останавливался на конкретных именах, но заявил, что посланник должен быть из крупной европейской страны и пользоваться "авторитетом у обеих сторон".

"Мы тоже должны иметь право голоса, но, как видите, мы немного опоздали. Мы должны были начать это, может быть, не президент Трамп, а Европейский союз, чтобы также начать поиск дипломатических решений. Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет (за столом - ред.)", - сказал он.