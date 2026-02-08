"Це зробив Джонсон": прем’єр Чехії приголомшив заявою про зрив миру з РФ у 2022 році

За словами прем’єра, у квітні 2022 року Київ і Москва були максимально близькі до укладення мирної угоди, однак цей процес, за твердженням Бабіша, був зірваний після втручання західних партнерів України.

Андрій Бабіш прямо звинуватив тодішнього главу уряду Великої Британії Бориса Джонсона у тому, що переговори не були доведені до завершення.

Як стверджує Бабіш, після візиту Бориса Джонсона до України процес переговорів було зірвано, а шанс на швидке завершення війни - втрачено.

Чеський прем’єр також зазначив, що нині дипломатичні зусилля щодо припинення війни знову активізувалися. Водночас політик переконаний, що Європа самотужки не здатна зупинити війну. Ключовим гравцем у досягненні миру він називає Дональда Трампа.

"Переговори інтенсивні. Складається враження, що вони наближаються до якогось довгострокового рішення - припинення війни та створення стабільних гарантій безпеки для України. Але Європа не зможе цього зробити без Дональда Трампа", - заявив Бабіш.

Що пропонує Чехія

Окремо глава уряду Чехії закликав європейські країни відновити прямий діалог з Росією, вважаючи це необхідною умовою для досягнення припинення вогню. За його словами, переговори з російським диктатором Володимиром Путіним могли б вести лідери ключових європейських держав.

Прем’єр Чехії сформував список лідерів, які могли б сісти за стіл переговорів з Кремлем: