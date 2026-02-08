ua en ru
Вс, 08 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Это сделал Джонсон": премьер Чехии ошеломил заявлением о срыве мира с РФ в 2022 году

Чехия, Воскресенье 08 февраля 2026 00:10
UA EN RU
"Это сделал Джонсон": премьер Чехии ошеломил заявлением о срыве мира с РФ в 2022 году Фото: премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об утраченном шансе на мир между Россией и Украиной в 2022 году из-за внешнего вмешательства.

Как сообщает РБК-Украина, такое заявление Андрей Бабиш сделал в эфире TN.cz.

Читайте также: Трамп собирает "Совет мира": когда и по какому поводу

По словам премьера, в апреле 2022 года Киев и Москва были максимально близки к заключению мирного соглашения, однако этот процесс, по утверждению Бабиша, был сорван после вмешательства западных партнеров Украины.

Андрей Бабиш прямо обвинил тогдашнего главу правительства Великобритании Бориса Джонсона в том, что переговоры не были доведены до завершения.

Как утверждает Бабиш, после визита Бориса Джонсона в Украину процесс переговоров был сорван, а шанс на быстрое завершение войны - потерян.

Чешский премьер также отметил, что сейчас дипломатические усилия по прекращению войны снова активизировались. В то же время политик убежден, что Европа самостоятельно не способна остановить войну. Ключевым игроком в достижении мира он называет Дональда Трампа.

"Переговоры интенсивные. Создается впечатление, что они приближаются к какому-то долгосрочному решению - прекращению войны и созданию стабильных гарантий безопасности для Украины. Но Европа не сможет этого сделать без Дональда Трампа", - заявил Бабиш.

Что предлагает Чехия

Отдельно глава правительства Чехии призвал европейские страны возобновить прямой диалог с Россией, считая это необходимым условием для достижения прекращения огня. По его словам, переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным могли бы вести лидеры ключевых европейских государств.

Премьер Чехии сформировал список лидеров, которые могли бы сесть за стол переговоров с Кремлем:

  • Фридрих Мерц (канцлер Германии);
  • Эмманюэль Макрон (президент Франции);
  • Кир Стармер (премьер Британии);
  • Джорджа Мелони (премьер Италии).

План завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно говорит, что Украина уже длительное время настаивает на разработке понятного поэтапного плана действий - так называемого Sequence Plan, который будет четко определять шаги сторон и конкретные сроки выполнения договоренностей.

Также по его словам, США хотят завершить войну России против Украины до начала лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком.

А вот Эстония и Латвия выступили за возобновление переговоров между Европой и Россией. В частности, они хотят, чтобы европейские страны участвовали в мирных переговорах по Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Борис Джонсон Чехия Мирные переговоры
Новости
Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ