Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об утраченном шансе на мир между Россией и Украиной в 2022 году из-за внешнего вмешательства.

Как сообщает РБК-Украина , такое заявление Андрей Бабиш сделал в эфире TN.cz .

По словам премьера, в апреле 2022 года Киев и Москва были максимально близки к заключению мирного соглашения, однако этот процесс, по утверждению Бабиша, был сорван после вмешательства западных партнеров Украины.

Андрей Бабиш прямо обвинил тогдашнего главу правительства Великобритании Бориса Джонсона в том, что переговоры не были доведены до завершения.

Как утверждает Бабиш, после визита Бориса Джонсона в Украину процесс переговоров был сорван, а шанс на быстрое завершение войны - потерян.

Чешский премьер также отметил, что сейчас дипломатические усилия по прекращению войны снова активизировались. В то же время политик убежден, что Европа самостоятельно не способна остановить войну. Ключевым игроком в достижении мира он называет Дональда Трампа.

"Переговоры интенсивные. Создается впечатление, что они приближаются к какому-то долгосрочному решению - прекращению войны и созданию стабильных гарантий безопасности для Украины. Но Европа не сможет этого сделать без Дональда Трампа", - заявил Бабиш.

Что предлагает Чехия

Отдельно глава правительства Чехии призвал европейские страны возобновить прямой диалог с Россией, считая это необходимым условием для достижения прекращения огня. По его словам, переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным могли бы вести лидеры ключевых европейских государств.

Премьер Чехии сформировал список лидеров, которые могли бы сесть за стол переговоров с Кремлем: