"Это сделал Джонсон": премьер Чехии ошеломил заявлением о срыве мира с РФ в 2022 году
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об утраченном шансе на мир между Россией и Украиной в 2022 году из-за внешнего вмешательства.
Как сообщает РБК-Украина, такое заявление Андрей Бабиш сделал в эфире TN.cz.
По словам премьера, в апреле 2022 года Киев и Москва были максимально близки к заключению мирного соглашения, однако этот процесс, по утверждению Бабиша, был сорван после вмешательства западных партнеров Украины.
Андрей Бабиш прямо обвинил тогдашнего главу правительства Великобритании Бориса Джонсона в том, что переговоры не были доведены до завершения.
Как утверждает Бабиш, после визита Бориса Джонсона в Украину процесс переговоров был сорван, а шанс на быстрое завершение войны - потерян.
Чешский премьер также отметил, что сейчас дипломатические усилия по прекращению войны снова активизировались. В то же время политик убежден, что Европа самостоятельно не способна остановить войну. Ключевым игроком в достижении мира он называет Дональда Трампа.
"Переговоры интенсивные. Создается впечатление, что они приближаются к какому-то долгосрочному решению - прекращению войны и созданию стабильных гарантий безопасности для Украины. Но Европа не сможет этого сделать без Дональда Трампа", - заявил Бабиш.
Что предлагает Чехия
Отдельно глава правительства Чехии призвал европейские страны возобновить прямой диалог с Россией, считая это необходимым условием для достижения прекращения огня. По его словам, переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным могли бы вести лидеры ключевых европейских государств.
Премьер Чехии сформировал список лидеров, которые могли бы сесть за стол переговоров с Кремлем:
- Фридрих Мерц (канцлер Германии);
- Эмманюэль Макрон (президент Франции);
- Кир Стармер (премьер Британии);
- Джорджа Мелони (премьер Италии).
План завершения войны
Президент Украины Владимир Зеленский постоянно говорит, что Украина уже длительное время настаивает на разработке понятного поэтапного плана действий - так называемого Sequence Plan, который будет четко определять шаги сторон и конкретные сроки выполнения договоренностей.
Также по его словам, США хотят завершить войну России против Украины до начала лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком.
А вот Эстония и Латвия выступили за возобновление переговоров между Европой и Россией. В частности, они хотят, чтобы европейские страны участвовали в мирных переговорах по Украине.