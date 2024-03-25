"Это военные преступления". Боррель осудил российские обстрелы Украины за последнюю неделю

"ЕС осуждает неоднократные нападения на Украину, совершенные за последнюю неделю", - говорится в заявлении.

По ее словам, Россия использовала почти 190 ракет, чтобы поразить гражданское население, разрушить энергетическую инфраструктуру и лишить простых граждан элементарного электричества и систем отопления.

"Это военные преступления", - написал Боррель.

Обстрелы Киева, Харькова, Одессы и Николаева

После масштабных обстрелов Украины 22 марта Харьков остался без света. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.

По словам харьковского головы, на третий день после атаки россиян вернули свет 40% потребителям.

Ночью 25 марта в Одессе были слышны взрывы. Жители некоторых районов остались без света и воды. Сообщалось о работе сил ПВО. Позже стало известно, что во время атаки дронов-камикадзе по Одессе и области россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры.

Что касается Николаева, то из-за атаки РФ там начались пожары. 11 человек получили ранения, двое из которых попали в больницу.

Уже сегодня утром в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и области. В воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Почти сразу в Киеве прогремели взрывы.

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 19:00 известно о 10 пострадавших, в том числе 16-летней девочке. Из них были госпитализированы 2 человека.