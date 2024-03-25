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Удар "Шахедов" по Одессе: зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры

Понедельник 25 марта 2024 01:15
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Удар "Шахедов" по Одессе: зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры Фото: враг повредил энергетическую инфраструктуру в Одессе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска вчера вечером, 24 марта, ударили дронами-камикадзе по Одессе и области. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения", - заявил глава Одесской ОВА.

По его словам, все экстренные службы работают на местах ударов.

Удары россиян по Одессе и области

Российские войска возобновили массированные атаки с помощью дронов-камикадзе и ракет по Одессе и области. Так, в ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет. Под ударом неприятеля была энергетика.

Отмечается, что в Одессе спасатели задействовали для ликвидации пожара, возникшего в результате удара РФ 22 марта, специального работа - Magurus Wolf R1.

Кроме того, вчера, 24 марта, в Одессе после российских обстрелов снова ввели графики аварийных отключений электроэнергии. По словам представителей ДТЭК, из-за увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одессе применяются графики стабилизационных отключений.

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