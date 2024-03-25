"Це воєнні злочини". Боррель засудив російські обстріли України за останній тиждень

"ЄС засуджує неодноразові напади на Україну, здійснені за останній тиждень", - йдеться в заяві.

За її словами, Росія використала майже 190 ракет, щоб уразити цивільне населення, зруйнувати енергетичну інфраструктуру та позбавити простих громадян елементарної електрики та систем опалення.

"Це воєнні злочини", - написав Боррель.

Обстріли Києва, Харкова, Одеси та Миколаєва

Після масштабного обстрілу України 22 березня Харків залишився без світла. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про руйнування ТЕЦ та трансформаторних підстанцій.

За словами харківського голови, на третій день після атаки росіян світло повернули 40% споживачам.

Вночі 25 березня в Одесі було чутно вибухи. Мешканці деяких районів залишилися без світла та води. Повідомлялося про роботу сил ППО. Пізніше стало відомо, що під час атаки дронів-камікадзе по Одесі та області росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури.

Щодо Миколаєва, то через атаку РФ там почалися пожежі. 11 людей отримали поранення, двоє з яких потрапили до лікарні.

Вже сьогодні вранці в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Як повідомили у ДСНС, станом на 19:00 відомо про 10 постраждалих, у тому числі 16-річну дівчинку. З них було госпіталізовано 2 особи.