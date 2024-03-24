В Харькове на третий день после атаки вернули свет 40% потребителей, - мэр
Свет в Харькове после масштабной атаки восстановили только 40% потребителей, а тепло - 60%. Водоснабжение вернули почти во все дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.
По его словам, пока нет точных сроков восстановления электроснабжения в Харькове. Он подчеркнул, что в результате атаки были серьезно повреждены энергетические объекты.
"Энергетики не могут обеспечить стабильным электроснабжением весь город. Очень серьезные разрушения - разрушены трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Но будем работать вместе с правительством, чтобы как можно быстрее обеспечить электроэнергией весь город", - сказал Терехов.
Мэр также добавил, что в Харькове не объявляют эвакуацию из-за отключения света.
Следует добавить, что в Харьковской области сегодня, 24 марта, начали действовать графики аварийных отключений, их корректируют.
"Работаем над первоочередным полным питанием объектов критической инфраструктуры, что позволит восстановить полноценную жизнедеятельность города Харькова и Харьковской области", - сообщила ОВА.
Масштабная атака 22 марта
В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину. Под ударом оккупантов была энергетика.
В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Самая тяжелая ситуация была в Харькове, в городе проблемы не только со светом, но и с интернетом, теплом и водой. В "Укрэнерго" назвали атаку на энергетику самой большой за все время войны.
В результате атаки врага были погибшие и раненые, в частности в Запорожье и Хмельницкой области.
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