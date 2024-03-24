ua en ru
Вс, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове на третий день после атаки вернули свет 40% потребителей, - мэр

Харьков, Воскресенье 24 марта 2024 16:14
UA EN RU
В Харькове на третий день после атаки вернули свет 40% потребителей, - мэр Фото: в Харькове вернули свет 40% потребителей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Свет в Харькове после масштабной атаки восстановили только 40% потребителей, а тепло - 60%. Водоснабжение вернули почти во все дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

По его словам, пока нет точных сроков восстановления электроснабжения в Харькове. Он подчеркнул, что в результате атаки были серьезно повреждены энергетические объекты.

"Энергетики не могут обеспечить стабильным электроснабжением весь город. Очень серьезные разрушения - разрушены трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Но будем работать вместе с правительством, чтобы как можно быстрее обеспечить электроэнергией весь город", - сказал Терехов.

Мэр также добавил, что в Харькове не объявляют эвакуацию из-за отключения света.

Следует добавить, что в Харьковской области сегодня, 24 марта, начали действовать графики аварийных отключений, их корректируют.

"Работаем над первоочередным полным питанием объектов критической инфраструктуры, что позволит восстановить полноценную жизнедеятельность города Харькова и Харьковской области", - сообщила ОВА.

Масштабная атака 22 марта

В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину. Под ударом оккупантов была энергетика.

В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Самая тяжелая ситуация была в Харькове, в городе проблемы не только со светом, но и с интернетом, теплом и водой. В "Укрэнерго" назвали атаку на энергетику самой большой за все время войны.

В результате атаки врага были погибшие и раненые, в частности в Запорожье и Хмельницкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Электроэнергия енергетики Отключения света Война в Украине
NEWS
В двух областях Украины могут быть введены графики. Какая ситуация со светом
В двух областях Украины могут быть введены графики. Какая ситуация со светом
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными