В Харькове на третий день после атаки вернули свет 40% потребителей, - мэр

Свет в Харькове после масштабной атаки восстановили только 40% потребителей, а тепло - 60%. Водоснабжение вернули почти во все дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

По его словам, пока нет точных сроков восстановления электроснабжения в Харькове. Он подчеркнул, что в результате атаки были серьезно повреждены энергетические объекты.

"Энергетики не могут обеспечить стабильным электроснабжением весь город. Очень серьезные разрушения - разрушены трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Но будем работать вместе с правительством, чтобы как можно быстрее обеспечить электроэнергией весь город", - сказал Терехов.

Мэр также добавил, что в Харькове не объявляют эвакуацию из-за отключения света.

Следует добавить, что в Харьковской области сегодня, 24 марта, начали действовать графики аварийных отключений, их корректируют.

"Работаем над первоочередным полным питанием объектов критической инфраструктуры, что позволит восстановить полноценную жизнедеятельность города Харькова и Харьковской области", - сообщила ОВА.