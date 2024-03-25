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В Одессе были слышны взрывы: известно о работе ПВО, в некоторых районах пропал свет и вода

Понедельник 25 марта 2024 00:25
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В Одессе были слышны взрывы: известно о работе ПВО, в некоторых районах пропал свет и вода Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

В Одессе вчера поздно вечером, 24 марта, были слышны взрывы. В районе города работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины и "Думскую".

"Идет боевая работа в Одесской области. Напоминаем, что это тоже может быть опасно", - отметили в Силах обороны Юга Украины.

Местные паблики отмечают, что после серии взрывов в некоторых районах Одессы пропало электричество и водоснабжение.

Удары россиян по Одессе и области

Российские войска возобновили массированные атаки с помощью дронов-камикадзе и ракет по Одессе и области. Так, в ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет. Под ударом неприятеля была энергетика.

Отмечается, что в Одессе Спасатели задействовали для ликвидации пожара, возникшего в результате удара РФ 22 марта, специального работа - Magurus Wolf R1.

Кроме того, вчера, 24 марта, в Одессе после российских обстрелов снова ввели графики аварийных отключений электроэнергии. По словам представителей ДТЭК, из-за увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одессе применяются графики стабилизационных отключений.

Детальнее о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.

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Одесса ПВО Вторжение России в Украину Взрывы
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