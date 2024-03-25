В Киеве раздаются взрывы
В Киеве раздаются взрывы 25 марта. Воздушная тревога объявлена по части регионов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram, КГВА.
"Взрывы в столице. Срочно в укрытия!" – предупредил Кличко.
Как отметил начальник КГВА Сергей Попко, в столице работает ПВО.
"Воздушная тревога продолжается! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – отметил он.
Воздушная тревога
В части регионов Украины в 10:26 объявили воздушную тревогу. Сначала "покраснели" Черкасская, Кировоградская области. Затем добавились Херсонская, Николаевская, Одесская. В 10:29 тревогу объявили в Киеве и области. Затем список пополнила Днепропетровская область.
В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе баллистики.
"Угроза применения баллистического вооружения с юга", - отметили военные.
Обстрел южных областей Украины
Ночью 25 марта в Одессе были слышны взрывы. Сообщалось, что жители некоторых районов остались без света и воды. Сообщалось о работе сил ПВО. Позже стало известно, что во время атаки дронов-камикадзе по Одессе и области россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры.
Что касается Николаева, то из-за атаки РФ там начались пожары. 11 человек получили ранения, двое з которых попали в больницу.
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