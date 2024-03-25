В Киеве раздаются взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram, КГВА.

В части регионов Украины в 10:26 объявили воздушную тревогу. Сначала "покраснели" Черкасская, Кировоградская области. Затем добавились Херсонская, Николаевская, Одесская. В 10:29 тревогу объявили в Киеве и области. Затем список пополнила Днепропетровская область.

"Воздушная тревога продолжается! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – отметил он.

Обстрел южных областей Украины

Ночью 25 марта в Одессе были слышны взрывы. Сообщалось, что жители некоторых районов остались без света и воды. Сообщалось о работе сил ПВО. Позже стало известно, что во время атаки дронов-камикадзе по Одессе и области россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры.

Что касается Николаева, то из-за атаки РФ там начались пожары. 11 человек получили ранения, двое з которых попали в больницу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.