Должен знать каждый водитель: полиция объяснила, когда буксировка может закончиться ДТП и штрафом

Основные правила буксировки транспортных средств должен знать каждый водитель. Это поможет избежать не только "случайного" дорожно-транспортного происшествия (ДТП), но и штрафа за нарушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

Основные требования к буксировке транспортных средств

Правоохранители напомнили, что основные требования (правила) насчет буксировки различных транспортных средств должен знать каждый водитель.

Так, перед началом движения необходимо обсудить с другим водителем:

способы коммуникации;

маршрут движения.

Подчеркивается, что буксировать транспортное средство может только:

авто без прицепа;

авто с исправным сцеплением.

"Если жесткое сцепление не обеспечивает точного повторения траектории движения - в буксируемом авто всегда должен быть водитель", - отметили в полиции.

Уточняется, что только на жесткой сцепке следует буксировать прицеп или телегу - чтобы они точно повторяли движение авто.

"Запомните: у авто, которое осуществляет буксировку, должен быть включен ближний свет фар, а у машины, которую буксируют - аварийная световая сигнализация", - сообщили правоохранители.

Кроме того, нельзя буксировать транспортные средства автобусами.

В завершение украинцам напомнили, что запрещается буксировать:

мотоциклы без бокового прицепа;

мопеды;

велосипеды.

"Соблюдение этих правил поможет избежать аварий", - подытожили в патрульной полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Стоит отметить, что согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), нарушение правил буксировки транспортных средств может повлечь за собой наложение штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен).