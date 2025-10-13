ua en ru
Должен знать каждый водитель: полиция объяснила, когда буксировка может закончиться ДТП и штрафом

Понедельник 13 октября 2025 07:30
UA EN RU
Должен знать каждый водитель: полиция объяснила, когда буксировка может закончиться ДТП и штрафом Буксировка транспортных средств должна происходить по правилам (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Основные правила буксировки транспортных средств должен знать каждый водитель. Это поможет избежать не только "случайного" дорожно-транспортного происшествия (ДТП), но и штрафа за нарушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

Основные требования к буксировке транспортных средств

Правоохранители напомнили, что основные требования (правила) насчет буксировки различных транспортных средств должен знать каждый водитель.

Так, перед началом движения необходимо обсудить с другим водителем:

  • способы коммуникации;
  • маршрут движения.

Подчеркивается, что буксировать транспортное средство может только:

  • авто без прицепа;
  • авто с исправным сцеплением.

"Если жесткое сцепление не обеспечивает точного повторения траектории движения - в буксируемом авто всегда должен быть водитель", - отметили в полиции.

Уточняется, что только на жесткой сцепке следует буксировать прицеп или телегу - чтобы они точно повторяли движение авто.

"Запомните: у авто, которое осуществляет буксировку, должен быть включен ближний свет фар, а у машины, которую буксируют - аварийная световая сигнализация", - сообщили правоохранители.

Кроме того, нельзя буксировать транспортные средства автобусами.

В завершение украинцам напомнили, что запрещается буксировать:

  • мотоциклы без бокового прицепа;
  • мопеды;
  • велосипеды.

"Соблюдение этих правил поможет избежать аварий", - подытожили в патрульной полиции.

Должен знать каждый водитель: полиция объяснила, когда буксировка может закончиться ДТП и штрафомПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Стоит отметить, что согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), нарушение правил буксировки транспортных средств может повлечь за собой наложение штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен).

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких случаях выезжать на авто - запрещено.

Тем временем в полиции объяснили, как водителям проверить и быстро оплатить штраф за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).

Читайте также о рекордных штрафах для водителей - какие нарушения "стоят" до 51 тысячи гривен.

