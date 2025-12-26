ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Гололедица и снег усложнили движение на дорогах: полиция поделилась статисткой ДТП

Пятница 26 декабря 2025 13:08
UA EN RU
Гололедица и снег усложнили движение на дорогах: полиция поделилась статисткой ДТП Погодные условия осложнили ситуацию на дорогах Украины (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Снег и гололедица повысили уровень опасности на дорогах Украины. Во многих регионах уже сообщают о ДТП, некоторые аварии закончились травмами и гибелью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram.

Осложнения на дорогах Украины из-за погодных условий

Погодные условия осложнили ситуацию на большинстве дорог страны. На трассах Киева, Киевской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Ивано-Франковской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Тернопольской, Черновицкой, Черкасской, Ровенской, Волынской и Хмельницкой областей наблюдаются гололедица и снег.

"Даже один автомобиль с летними или изношенными шинами на скользкой дороге может создать угрозу для всех участников движения - от незначительных столкновений до трагических последствий", - говорится в сообщении.

Не все водители успели заменить летнюю резину на зимнюю, а некоторые сознательно игнорируют эту необходимость. Полиция призывает соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях гололеда.

Статистика ДТП: более 400 случаев за пол суток

С начала суток 26 декабря по состоянию на 12:00 спецлиния 102/112 получила такие сообщения:

  • по Украине: 404 вызова о ДТП, из которых 66 - с пострадавшими. Есть погибшие и травмированные;
  • по Киеву: 45 вызовов, 6 ДТП с травмированными.

"Зима - не эксперимент. Придерживайтесь ПДД и не рискуйте жизнью", - добавляют в полиции.

Ранее мы делились советами о том, как подготовить авто к поездке в горы зимой.

Читайте также о том, как уменьшить тормозной путь на скользкой дороге.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Погода в Украине Полиция Киева
Новости
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну