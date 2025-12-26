Гололедица и снег усложнили движение на дорогах: полиция поделилась статисткой ДТП

Снег и гололедица повысили уровень опасности на дорогах Украины. Во многих регионах уже сообщают о ДТП, некоторые аварии закончились травмами и гибелью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram .

Осложнения на дорогах Украины из-за погодных условий

Погодные условия осложнили ситуацию на большинстве дорог страны. На трассах Киева, Киевской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Ивано-Франковской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Тернопольской, Черновицкой, Черкасской, Ровенской, Волынской и Хмельницкой областей наблюдаются гололедица и снег.

"Даже один автомобиль с летними или изношенными шинами на скользкой дороге может создать угрозу для всех участников движения - от незначительных столкновений до трагических последствий", - говорится в сообщении.

Не все водители успели заменить летнюю резину на зимнюю, а некоторые сознательно игнорируют эту необходимость. Полиция призывает соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях гололеда.

Статистика ДТП: более 400 случаев за пол суток

С начала суток 26 декабря по состоянию на 12:00 спецлиния 102/112 получила такие сообщения:

по Украине: 404 вызова о ДТП, из которых 66 - с пострадавшими. Есть погибшие и травмированные;

по Киеву: 45 вызовов, 6 ДТП с травмированными.

"Зима - не эксперимент. Придерживайтесь ПДД и не рискуйте жизнью", - добавляют в полиции.