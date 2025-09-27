Как правильно действовать при ДТП: в полиции напомнили важные правила

Полиция напоминает водителям порядок действий в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Обязательно оформлять аварию через европротокол или вызывать полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева .

Если хотя бы одно условие не соблюдено, нужно обязательно вызвать полицию.

