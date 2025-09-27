Как правильно действовать при ДТП: в полиции напомнили важные правила
Полиция напоминает водителям порядок действий в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Обязательно оформлять аварию через европротокол или вызывать полицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Основные шаги после ДТП:
- остановиться и оставаться на месте происшествия, чтобы полицейские могли установить все обстоятельства;
- проверить наличие травмированных и в случае необходимости вызвать скорую и оказать первую помощь. Если пострадавших нет - включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки;
- сообщить 112, указав: точное место ДТП, наличие пострадавших и их состояние, марки и модели автомобилей, получивших повреждения.
Европротокол можно применить при условии:
- отсутствия травмированных и погибших;
- отсутствия ущерба третьим лицам;
- наличия действительных полисов обязательного страхования;
- достижения согласия между водителями относительно всех обстоятельств;
- трезвого состояния участников;
- убытки не превышают 250 тыс. гривен (для договоров с 2025 года) или 160 тыс. гривен (для старых договоров).
Если хотя бы одно условие не соблюдено, нужно обязательно вызвать полицию.
Ранее РБК-Украина писало, что водителям запрещено выезжать на автомобиле с неисправностями: не работают тормоза, рулевое управление, освещение, сигнализация, стеклоочистители или шины. Полиция отмечает проверять техническое состояние авто перед поездкой для безопасности на дороге.
Также мы рассказывали, что водители и пассажиры должны всегда пристегиваться ремнями безопасности, соблюдая правила их правильного крепления, чтобы обеспечить безопасность во время поездки.