"Это не дело США": посол Трампа открестился от блокирования Орбаном кредита для Украины

Постоянный представитель США при ЕС Эндрю Паздер заявил, что блокирование венгерским премьер-министром Виктором Орбаном кредита для Украины "не является проблемой Вашингтона".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Это внутренняя проблема ЕС, а не проблема Соединенных Штатов", - подчеркнул он.
Кроме того, Паздер отметил, что Евросоюз должен разобраться, "как он будет финансировать Украину и в каком объеме". Представитель США также выразил убеждение, что этот вопрос будет решен.
"Вопрос о том, будет ли предоставлен этот кредит и на каких условиях, должен решить ЕС внутри страны, и я абсолютно уверен, что они это решат", - подчеркнул он.
Паздер также отметил, что президент США Дональд Трамп хорошо относится к Орбану, и сказал, что Венгрия крайне дружелюбно относится к США.
"И мы разделяем взгляды Венгрии по некоторым вопросам", - отметил Паздер, назвав ключевым пунктом сближения миграцию.
Представитель США выразил убеждение, что большая часть шума вокруг Венгрии и ее отношений с ЕС утихнет после выборов, "независимо от того, какая партия одержит победу".
Напомним, Венгрия продолжает блокировать предоставление Украине кредита от ЕС. Недавно Орбан заявил, что не снимет вето до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти.
Отметим, некоторые члены Евросоюза возмущены поведением Орбана. Например, Швеция уже открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса.
Кроме того, президент Евросовета Антониу Кошта назвал поведение венгерского премьера "неприемлемым". Однако несмотря на критику нашлись те, кто выступил в защиту Орбана.