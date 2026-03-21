"Это не правосудие, а военное преступление": в России осудили трех подростков из Мелитополя

В России незаконно осудили трех подростков из временно оккупированного Мелитополя, обвинив их в "терроризме". Ребята получили сроки от 7 до 8,5 лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициативу Bring Kids Back UA .

Приговоры и обстоятельства дела

По данным инициативы, 19 марта 2026 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону объявил приговоры Виктору Азаровскому (8 лет 6 месяцев), Олегу Шоколу (7 лет 6 месяцев) и Денису Василику (7 лет).

Подростков задержали осенью 2023 года, когда им было всего 16-17 лет. Несмотря на незаконное перемещение с оккупированной территории, Россия судила их по собственному законодательству как граждан РФ.

Процесс проходил в закрытом режиме без доступа международных наблюдателей.

Пытки в российских СИЗО

Более двух лет ребят незаконно удерживали в ненадлежащих условиях, подвергая избиениям, пыткам и психологическому давлению. В частности, их держали в СИЗО №2 в Таганроге, которое известно жестоким обращением с украинцами.

По словам адвоката Виктора Азаровского, из-за условий содержания у парня начались серьезные проблемы со здоровьем - он не мог спать и есть, а кожа на руках была покрыта ранами.

"Это не правосудие. Это - преследование детей и военное преступление. Россия системно использует незаконные задержания, пытки и судебные процессы как инструмент давления на украинских детей", - отмечают в инициативе.

В Bring Kids Back UA подчеркнули, что возвращение каждого украинского ребенка, которого депортировала или принудительно переместила РФ, остается безусловным приоритетом для государства.