"Это не правосудие, а военное преступление": в России осудили трех подростков из Мелитополя
В России незаконно осудили трех подростков из временно оккупированного Мелитополя, обвинив их в "терроризме". Ребята получили сроки от 7 до 8,5 лет заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициативу Bring Kids Back UA.
Приговоры и обстоятельства дела
По данным инициативы, 19 марта 2026 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону объявил приговоры Виктору Азаровскому (8 лет 6 месяцев), Олегу Шоколу (7 лет 6 месяцев) и Денису Василику (7 лет).
Подростков задержали осенью 2023 года, когда им было всего 16-17 лет. Несмотря на незаконное перемещение с оккупированной территории, Россия судила их по собственному законодательству как граждан РФ.
Процесс проходил в закрытом режиме без доступа международных наблюдателей.
Пытки в российских СИЗО
Более двух лет ребят незаконно удерживали в ненадлежащих условиях, подвергая избиениям, пыткам и психологическому давлению. В частности, их держали в СИЗО №2 в Таганроге, которое известно жестоким обращением с украинцами.
По словам адвоката Виктора Азаровского, из-за условий содержания у парня начались серьезные проблемы со здоровьем - он не мог спать и есть, а кожа на руках была покрыта ранами.
"Это не правосудие. Это - преследование детей и военное преступление. Россия системно использует незаконные задержания, пытки и судебные процессы как инструмент давления на украинских детей", - отмечают в инициативе.
В Bring Kids Back UA подчеркнули, что возвращение каждого украинского ребенка, которого депортировала или принудительно переместила РФ, остается безусловным приоритетом для государства.
Милитаризация и давление на детей в оккупации
Напомним, Россия систематически использует оккупированные территории для милитаризации украинской молодежи.
В частности, в Донецке захватчики превращают детские песенные конкурсы в инструменты пропаганды, где вместо микрофонов детям дают в руки автоматы, навязывая культ войны.
Также сообщалось, что РФ создала целую сеть учреждений - от санаториев до военных баз - где похищенных украинских детей пытаются "перевоспитывать". Кроме уроков "патриотизма", несовершеннолетних готовят к будущей службе в российской армии.
Ранее благодаря инициативе Bring Kids Back UA из оккупации удалось спасти еще семерых детей. Они рассказали о постоянном давлении захватчиков и реальной угрозе быть принудительно мобилизованными в ряды оккупационных войск по достижении совершеннолетия.