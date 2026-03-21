"Це не правосуддя, а воєнний злочин": в Росії засудили трьох підлітків з Мелітополя
У Росії незаконно засудили трьох підлітків із тимчасово окупованого Мелітополя, звинувативши їх у "тероризмі". Хлопці отримали терміни від 7 до 8,5 років ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціативу Bring Kids Back UA.
Вироки та обставини справи
За даними ініціативи, 19 березня 2026 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вироки Віктору Азаровському (8 років 6 місяців), Олегу Шоколу (7 років 6 місяців) та Денису Василику (7 років).
Підлітків затримали восени 2023 року, коли їм було лише 16-17 років. Попри незаконне переміщення з окупованої території, Росія судила їх за власним законодавством як громадян РФ.
Процес відбувався у закритому режимі без доступу міжнародних спостерігачів.
Катування в російських СІЗО
Понад два роки хлопців незаконно утримували в неналежних умовах, піддаючи побиттям, тортурам та психологічному тиску. Зокрема, їх тримали у СІЗО №2 у Таганрозі, яке відоме жорстоким поводженням із українцями.
За словами адвокатки Віктора Азаровського, через умови утримання у хлопця почалися серйозні проблеми зі здоров’ям - він не міг спати та їсти, а шкіра на руках була вкрита ранами.
"Це не правосуддя. Це - переслідування дітей і воєнний злочин. Росія системно використовує незаконні затримання, тортури та судові процеси як інструмент тиску на українських дітей", - наголошують в ініціативі.
У Bring Kids Back UA підкреслили, що повернення кожної української дитини, яку депортувала або примусово перемістила РФ, залишається безумовним пріоритетом для держави.
Мілітаризація та тиск на дітей в окупації
Нагадаємо, Росія систематично використовує окуповані території для мілітаризації української молоді.
Зокрема, у Донецьку загарбники перетворюють дитячі пісенні конкурси на інструменти пропаганди, де замість мікрофонів дітям дають до рук автомати, нав’язуючи культ війни.
Також повідомлялося, що РФ створила цілу мережу закладів - від санаторіїв до військових баз - де викрадених українських дітей намагаються "перевиховувати". Окрім уроків "патріотизму", неповнолітніх готують до майбутньої служби в російській армії.
Раніше завдяки ініціативі Bring Kids Back UA з окупації вдалося врятувати ще сімох дітей. Вони розповіли про постійний тиск загарбників та реальну загрозу бути примусово мобілізованими до лав окупаційних військ після досягнення повноліття.