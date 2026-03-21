"Це не правосуддя, а воєнний злочин": в Росії засудили трьох підлітків з Мелітополя

У Росії незаконно засудили трьох підлітків із тимчасово окупованого Мелітополя, звинувативши їх у "тероризмі". Хлопці отримали терміни від 7 до 8,5 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціативу Bring Kids Back UA .

Вироки та обставини справи

За даними ініціативи, 19 березня 2026 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вироки Віктору Азаровському (8 років 6 місяців), Олегу Шоколу (7 років 6 місяців) та Денису Василику (7 років).

Підлітків затримали восени 2023 року, коли їм було лише 16-17 років. Попри незаконне переміщення з окупованої території, Росія судила їх за власним законодавством як громадян РФ.

Процес відбувався у закритому режимі без доступу міжнародних спостерігачів.

Катування в російських СІЗО

Понад два роки хлопців незаконно утримували в неналежних умовах, піддаючи побиттям, тортурам та психологічному тиску. Зокрема, їх тримали у СІЗО №2 у Таганрозі, яке відоме жорстоким поводженням із українцями.

За словами адвокатки Віктора Азаровського, через умови утримання у хлопця почалися серйозні проблеми зі здоров’ям - він не міг спати та їсти, а шкіра на руках була вкрита ранами.

"Це не правосуддя. Це - переслідування дітей і воєнний злочин. Росія системно використовує незаконні затримання, тортури та судові процеси як інструмент тиску на українських дітей", - наголошують в ініціативі.

У Bring Kids Back UA підкреслили, що повернення кожної української дитини, яку депортувала або примусово перемістила РФ, залишається безумовним пріоритетом для держави.