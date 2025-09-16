От санаториев до военных баз: РФ "перевоспитывает" украинских детей для войны

Россияне воруют украинских детей и пытаются их перевоспитать - этот процесс включает в себя не только уроки "патриотизма", но и дальнейшую милитаризацию.

Об этом идет речь в отчете Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья, сообщает РБК-Украина .

Исследователи зафиксировали около 210 учреждений, среди которых по меньшей мере в 39 перевоспитывают украинских детей. Среди этих учреждений кадетские школы, военные базы, медицинские учреждения, монастыри, церкви, средние школы и университеты, гостиницы, детские дома и центры поддержки семьи, лагеря и санатории.

В последних организовывают занятия, включая спорт, мастер-классы, искусство и ремесла, а также так называемые "оздоровительные" процедуры.

При этом, в Украине неоднократно подчеркивают, что "перевоспитательные" лагеря, куда забирают детей, наоборот, плохо влияют на здоровье и ментальное состояние ребенка. Те дети, которых удалось вернуть, неоднократно рассказывали об издевательствах над ними в лагерях, плохой еде и агрессивной пропаганде.

Среди инструментов для милитаризации исследователи выделяют психологическую и физическую подготовку детей к технологиям, практикам и культуре российской армии. Это, в частности, симуляция военных сценариев. П

римерный возраст детей, которых заставили проходить организованные программы по милитаризации в лагерях, кадетских школах и на военных базах - от 8 до 17 лет.

Фото: детям в России на уроках в школах показывают выступление Путина (Getty Images)

"В учреждениях, где дети из Украины проходили милитаризацию, их обязывали участвовать в ряде активностей, в частности учили "развитию огневых и морских навыков". Они участвовали в стрелковых соревнованиях, соревнованиях по бросанию гранат, а также получали обучение по тактической медицине, управлению беспилотниками и тактике", - говорят в отчете.

В одном случае исследователи задокументировали детей из Донецкой области, которые проходили "десантную подготовку".

В целом за последнее десятилетие в России масштабируются программы по патриотическому воспитанию среди детей. Особое внимание уделяют именно милитарному аспекту, героизируя само понятие войны.