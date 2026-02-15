Вместо микрофонов - автоматы: как в оккупированном Донецке школьников готовят к войне
Россияне используют "песенные конкурсы" в Донецке для милитаризации украинских детей и навязывания им культа войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
Читайте также: РФ заставляет детей Луганщины участвовать в прифронтовых религиозных мероприятиях
Пропаганда через музыку
По данным ЦПИ, во временно оккупированном Донецке захватчики организовали вокальное соревнование для молодежи в возрасте от 8 до 18 лет.
Участников заставляли выполнять якобы "патриотический" репертуар, прославляющий советское прошлое и современную агрессию РФ.
К организации привлекли подсанкционное "Движение первых", а оценивать детей позвали боевика так называемой "СВО".
В ЦПД отмечают, что такие мероприятия - это не просто досуг, а инструмент психологического давления.
"Такие "культурные" мероприятия сознательно превращаются в инструмент психологического воздействия, где культ войны подается как норма и "правильная" модель поведения", - отмечают в Центре противодействия дезинформации.
Системная стратегия врага
Эксперты подчеркивают, что привлечение комбатантов в детские жюри является сознательным шагом для "нормализации войны в глазах детей".
Это часть общей политики Кремля по созданию лояльного к войне общества на захваченных территориях.
"Это не единичное мероприятие, а элемент системной стратегии кремля по милитаризации детского сознания и формированию лояльного к войне общества", - добавляют в ведомстве.
Дети под давлением пропаганды
Напомним, Россия системно использует украинских детей на оккупированных территориях для пропаганды и милитаризации. В частности, недавно стало известно, что захватчики заставляют школьников Луганщины участвовать в военизированных играх и проходить подготовку в лагерях под руководством инструкторов РФ.
Также зафиксированы случаи идеологического давления даже на самых маленьких. В детсадах на захваченных территориях детей заставляли рисовать российский триколор и изучать гимн страны-агрессора.
В то же время Украина продолжает работу над спасением несовершеннолетних из оккупации и депортации. Недавно домой удалось вернуть очередную группу детей, которых россияне удерживали на захваченных землях или вывезли на территорию РФ.