Вместо микрофонов - автоматы: как в оккупированном Донецке школьников готовят к войне

Украина, Воскресенье 15 февраля 2026 17:06
Вместо микрофонов - автоматы: как в оккупированном Донецке школьников готовят к войне Фото: РФ милитаризирует детей на ВОТ через песенные конкурсы (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Россияне используют "песенные конкурсы" в Донецке для милитаризации украинских детей и навязывания им культа войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Пропаганда через музыку

По данным ЦПИ, во временно оккупированном Донецке захватчики организовали вокальное соревнование для молодежи в возрасте от 8 до 18 лет.

Участников заставляли выполнять якобы "патриотический" репертуар, прославляющий советское прошлое и современную агрессию РФ.

К организации привлекли подсанкционное "Движение первых", а оценивать детей позвали боевика так называемой "СВО".

В ЦПД отмечают, что такие мероприятия - это не просто досуг, а инструмент психологического давления.

"Такие "культурные" мероприятия сознательно превращаются в инструмент психологического воздействия, где культ войны подается как норма и "правильная" модель поведения", - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Системная стратегия врага

Эксперты подчеркивают, что привлечение комбатантов в детские жюри является сознательным шагом для "нормализации войны в глазах детей".

Это часть общей политики Кремля по созданию лояльного к войне общества на захваченных территориях.

"Это не единичное мероприятие, а элемент системной стратегии кремля по милитаризации детского сознания и формированию лояльного к войне общества", - добавляют в ведомстве.

Дети под давлением пропаганды

Напомним, Россия системно использует украинских детей на оккупированных территориях для пропаганды и милитаризации. В частности, недавно стало известно, что захватчики заставляют школьников Луганщины участвовать в военизированных играх и проходить подготовку в лагерях под руководством инструкторов РФ.

Также зафиксированы случаи идеологического давления даже на самых маленьких. В детсадах на захваченных территориях детей заставляли рисовать российский триколор и изучать гимн страны-агрессора.

В то же время Украина продолжает работу над спасением несовершеннолетних из оккупации и депортации. Недавно домой удалось вернуть очередную группу детей, которых россияне удерживали на захваченных землях или вывезли на территорию РФ.

