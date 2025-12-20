Сибига жестко ответил Орбану на заявления о войне РФ против Украины

Глава МИД Андрей Сибига ответил венгерскому премьеру Виктору Орбану, который выразил сомнение в том, что именно Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Сибига написал в Twitter.

Что предшествовало

Накануне Орбан заявил, что "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ. Циничное заявление политика прозвучало на фоне решения ЕС о дальнейшей финансовой поддержке Киева.

"Они спокойно завтракают дома, пьют кофе и думают, что с моральной точки зрения правильно помочь маленькой стране, которую атаковали, конечно, не такой уж и маленькой, и не совсем понятно, кто на кого напал, но в любом случае мы сейчас помогаем стране, которая подверглась насилию, и это нам ничего не стоит. Но в конце концов, они будут платить", - заявил Орбан.

Реакция МИДа

"Так же непонятно, как это было для венгерского руководства в 1939 году", - написал на это Сибига.

Таким образом министр провел историческую параллель с периодом Второй мировой войны, когда Венгрия была союзницей нацистской Германии. В 1940 году страна присоединилась к пакту государств Оси, участвовала во вторжении в Югославию и воевала против СССР на Восточном фронте, понеся значительные потери.

После поражения под Сталинградом положение Венгрии резко ухудшилось: в 1944 году страну оккупировали немецкие войска, а боевые действия на ее территории продолжались до 1945 года.

Стоит отметить, что регент Венгрии Миклош Хорти в конце войны пытался вывести страну из союза с нацистами, однако эти попытки завершились провалом из-за немецкой оккупации.