"Это позор": Трамп раскритиковал Европу за покупку нефти и газа у России

Европейские страны продолжают покупать российский газ и нефть, несмотря на войну РФ против Украины и государств-членов НАТО. Для них это позор.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент США Доналд Трамп заявил во время выступления на дебатах Генассамблеи ООН.

"Я не могу делать то, что делают они (европейские страны - ред.). Они покупают нефть и газ у России, пока воюют с Россией. Для них это позор, и, могу вам сказать, для них было очень неловко, когда я об этом узнал", - сказал Трамп.

Американский президент отметил, что страны НАТО финансируют войну против самих себя, ведь они продолжают покупать российскую нефть.

"Китай и Индия являются основными спонсорами войны в Украине, ведь они покупают российскую нефть. Недопустимо, но даже страны НАТО не прекратили закупки российских энергоресурсов. Мне это очень не нравится. По сути, они финансируют войну против самих себя", - подчеркнул Трамп.