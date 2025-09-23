ua en ru
"Это позор": Трамп раскритиковал Европу за покупку нефти и газа у России

Вторник 23 сентября 2025 18:13
UA EN RU
"Это позор": Трамп раскритиковал Европу за покупку нефти и газа у России Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейские страны продолжают покупать российский газ и нефть, несмотря на войну РФ против Украины и государств-членов НАТО. Для них это позор.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Доналд Трамп заявил во время выступления на дебатах Генассамблеи ООН.

"Я не могу делать то, что делают они (европейские страны - ред.). Они покупают нефть и газ у России, пока воюют с Россией. Для них это позор, и, могу вам сказать, для них было очень неловко, когда я об этом узнал", - сказал Трамп.

Американский президент отметил, что страны НАТО финансируют войну против самих себя, ведь они продолжают покупать российскую нефть.

"Китай и Индия являются основными спонсорами войны в Украине, ведь они покупают российскую нефть. Недопустимо, но даже страны НАТО не прекратили закупки российских энергоресурсов. Мне это очень не нравится. По сути, они финансируют войну против самих себя", - подчеркнул Трамп.

Требования Трампа по покупке российской нефти и газа

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести "серьезные" санкции против России - при условии, что страны НАТО прекратят покупать у РФ энергоресурсы.

Президент США раскритиковал Европу за "недостаточно жесткие санкции" против России и продолжение закупки российской нефти.

В частности, по меньшей мере восемь стран Европейского Союза до сих пор импортируют российский газ в тех или иных объемах. Нет точных данных, где именно используется приобретенный российский газ.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны заявила, что предлагает ускорить постепенный отказ от импорта топлива из РФ, Ее заявление прозвучало после разговора с Трампом.

К этой позиции присоединилась Варшава. В Польше призвали страны ЕС прекратить импорт российской нефти до конца 2026 года, чтобы перекрыть финансирование российской военной машины и помочь Украине закончить войну.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Еврокомиссия предложит ввести полный запрет на импорт российского СПГ до 1 января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций. Это на год раньше, чем планировалось.

