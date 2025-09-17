Польша призвала ЕС полностью отказаться от российской нефти до конца 2026 года

В Польше призвали страны ЕС прекратить импорт российской нефти до конца 2026 года, чтобы перекрыть финансирование российской военной машины и помочь Украине закончить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Польши Милоша Мотыку, опубликованное The Guardian .

Польша также призвала к "скоординированным компенсационным механизмам", которые помогли бы предоставить альтернативу российским энергоресурсам для тех стран, которые больше всего в этом нуждаются.

Он сказал, что обязательство соблюдать срок 2026 года "установит четкие сроки и продемонстрирует нашу решимость достичь независимости от поставок нефти, отягощенных политическими и стратегическими рисками".

В письме, направленном другим министрам энергетики ЕС незадолго после прилета дронов РФ в Польшу, Мотыка написал, что "текущие международные обстоятельства в сочетании с необходимостью укрепления устойчивости европейских экономик требуют совместного ответа".

Письмо Мотыки о полном отказе от энергоносителей РФ появилось через день после того, как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предлагает ускорить постепенный отказ от импорта топлива из РФ, Ее заявление прозвучало после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Отказ от российской нефти и газа в ЕС

Нефтепровод "Дружба" до сих пор поставляет российскую нефть в Венгрию и Словакию, которые продолжают покупать энергоносители у России, хотя другие страны ЕС прекратили это делать после полномасштабного вторжения агрессора в Украину.

Ранее блок намеревался прекратить закупки российской нефти и газа до 2028 года.

Однако сообщалось, что ЕС вряд ли сможет отказаться от российской нефти и газа даже до 2027 года. Также есть информация, что блок не узаконит запрет на импорт нефти из России.

Трамп неоднократно призывал страны ЕС и НАТО прекратить покупать нефть у России. На фоне этих заявлений СМИ заподозрили скрытый мотив в требованиях президента США - переориентировать рынок на американские энергоносители.

В последнее время США действительно заключают соглашения со странами ЕС на поставку энергоресурсов - например недавно Италия договорилась о транспортировке газа из Штатов.