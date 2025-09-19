В Еврокомиссии назвали количество европейских стран-импортеров российского газа
По меньшей мере восемь стран Европейского Союза до сих пор импортируют российский газ в тех или иных объемах. Нет точных данных, где именно используется приобретенный российский газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам пресс-секретаря ЕС по вопросам энергетики Анны-Кайсы Итконен, ряд стран-членов блока все еще импортирует российский трубопроводный газ и сжиженный природный газ (СПГ). ЕС не имеет данных о том, где импортируемый газ используется.
В группу импортеров входят восемь стран:
- Бельгия,
- Франция,
- Греция,
- Венгрия,
- Нидерланды,
- Португалия,
- Словакия,
- Испания.
Итконен не приводила данных по объемам импорта российского газа каждой из стран. При этом вопрос имеет большую важность, поскольку президент США Дональд Трамп продолжает давление на страны ЕС с требованием полностью прекратить импорт любых энергоносителей из РФ.
Отметим, по данным СМИ, 19 сентября Европейская комиссия предложит запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) до 1 января 2027 года. Это на год раньше, чем планировалось до этого. Одной из причин стало давление Трампа на блок.
Впрочем, есть неприятная реальность. По данным СМИ, она заключается в том, что Европейский Союз вряд ли сможет отказаться от российской нефти и газа даже до 2027 года. Любые настояния сделать это раньше также, вероятно, обречены на провал - в том числе требование Польши отказаться от энергоносителей из России до конца 2026 года.