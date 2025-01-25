"Это было ужасно": FT раскрыло детали беседы Трампа с премьером Дании по Гренландии

Дональд Трамп перед своей инаугурацией общался по телефону с премьер-министром Дании Метте Фредериксен о возможности приобрести Гренландию. Беседа длилась 45 минут, и была достаточно напряженной и сложной.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По данным западных СМИ, во время разговора на прошлой неделе Трамп удвоил свои угрозы о взятии под контроль Гренландии, что вызвало "панику" в правительстве Дании.

Хотя ни один из лидеров стран не прокомментировал этот телефонный звонок, официальные лица, близкие к ситуации, сказали журналистам FT, что он прошел плохо. По словам источников издания, Трамп во время разговора был "агрессивным и конфронтационным".

"Это было ужасно", - сказал один чиновник западным СМИ.

Другой добавил, что Трамп "был очень твердым", и что "это был холодный душ" (для властей Дании).

"Раньше было трудно воспринимать это (заявления Трампа о намерении передачи Гренландии под контроль США, - ред.) серьезно. Но я считаю, что это серьезно и потенциально очень опасно", - рассказал один из чиновников в разговоре с Financial Times.

Также собеседники западных СМИ заявили, что намерение Трампа "было очень ясным", и что "датчане сейчас находятся в режиме кризиса", и "крайне напуганы этим".

"Это был очень тяжелый разговор. Он угрожал конкретными мерами против Дании, такими как целевые тарифы", - сказал FT бывший датский чиновник.

"Экспансионные" намерения Трампа по Гренландии

Напомним, Дональд Трамп перед вступлением в должность нового президента США неоднократно заявлял, что хочет сделать Гренландию частью Штатов. Он также не исключал, может применить силу, чтобы убедить Данию (арктический остров является автономной частью этой страны).

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выступает за независимость и отмечает, что судьбу острова должно решать местное население. Также он отметил, что Гренландия заинтересована в укреплении связей с США, но на своих условиях.

Премьер Дании Метте Фредериксен во время диалога с Трампом отметила, что Гренландия не продается. При этом она признала "значительный интерес" США к этому острову.

Добавим, недавно союзники Трампа даже подали законопроект о "покупке Гренландии". Также советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что президент США рассматривает различные варианты контроля над Гренландией. У Трампа также заявляли, что Гренландия имеет важное значение для нацбезопасности США.

24 января стало известно, что министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен договорился с госсекретарем США Марко Рубио обсудить вопрос Гренландии позже. Это стало результатом их 20-минутного разговора.