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У Трампа заявили, что Гренландия имеет важное значение для нацбезопасности США

Четверг 09 января 2025 06:09
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У Трампа заявили, что Гренландия имеет важное значение для нацбезопасности США Фото: у Дональда Трампа высказались о важности Гренландии для США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Самый большой остров на планете Гренландия, которая является автономной учредительной страной в составе Королевства Дания, имеет важное значение для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки (США).

Об этом заявил номинированный будущим президентом США Дональдом Трампом на должность советника по национальной безопасности конгрессмен Майк Волтц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американский политик высказался о важности Гренландии после слов Трампа накануне о том, что Штаты должны взять под контроль этот остров.

"Это касается важнейших полезных ископаемых. Это касается природных ресурсов", - пояснил Волтц во время интервью Fox News после вопроса о желании будущего президента США приобрести Гренландию.

По словам советника Трампа, речь идет "о том, что, поскольку полярные льды отступают, китайцы сейчас запускают ледоколы и также продвигаются туда".

"Итак, это нефть и газ, национальная безопасность", - сказал он.

Также Волтц высказался и о намерениях РФ "стать королем Арктики, с более чем 60 ледоколами, некоторые из них ядерные".

"Посягательство" Трампа на Гренландию

Ранее на этой неделе Трамп, который вступит в должность президента США 20 января, в своих заявлениях относительно Гренландии не исключил возможность использования военных или экономических действий для приобретения этого арктического острова, который принадлежит Дании.

Напомним также, во время своего первого президентского срока Трамп предлагал Дании продать Гренландию, но Копенгаген отклонил эту идею.

Недавно премьер-министр Гренландии Муте Эгеде также заявил, что остров - не продается. Кроме того, ЕС призвал уважать суверенитет стран-членов союза после заявлений Трампа относительно Гренландии.

Как сообщалось ранее, СМИ предполагают, что соответствующие высказывания Трампа могут быть вызваны политикой противодействия РФ и Китаю.

Добавим, Гренландия, которая является частью НАТО из-за членства Дании, расположена между Северо-Ледовитым и Атлантическим океаном между Европой и Северной Америкой, и является стратегически важной для армии США и ее системы раннего предупреждения о баллистических ракетах.

Подробнее о том, что стоит за словами Трампа о Гренландии - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Гренландия
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