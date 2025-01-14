Гренландия ищет пути сотрудничества с США, но на своих условиях
Гренландия стремится укрепить связи с Соединенными Штатами Америки, хотя и на своих условиях. В частности, речь идет о сфере обороны и горнодобывающей промышленности.
Об этом заявил гренландский премьер-министр Муте Эгеде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, правительство ищет пути сотрудничества с США и готово начать диалог с новой администрацией Трампа. Но Эгеде подчеркнул, что решение о том, как действовать дальше, будет принимать правительство Гренландии. В частности, в понедельник на пресс-конференции в Нууке ему задали вопрос о расширении военного потенциала США на острове, на что Эгеде ответил следующим образом.
"Независимость Гренландии - это дело Гренландии, в том числе и в отношении использования ее земли, поэтому именно Гренландия будет решать, к какому соглашению нам следует прийти", - заявил глава гренландского правительства.
Reuters пишет, что в понедельник Эгеде созвал в столице лидеров партий Гренландии, чтобы обсудить коллективный подход к интересам Соединенных Штатов.
"Это первый раз, когда к Гренландии прислушались так внимательно. Нам нужно сохранять спокойствие, воспользоваться ситуацией и объединиться", - добавил премьер.
Агентство отметило, что на прошлой неделе избранный президент США Дональд Трамп не исключил потенциальное использование военных или экономических средств для получения контроля над Гренландией. Однако в воскресенье избранный вице-президент Джей Ди Вэнс выступая на Fox News отверг возможность использования военной силы, хотя и подчеркнул стратегическое значение острова и его богатые ресурсы.
"Когда мы впервые об этом услышали, это настораживало. Но вчера вице-президент заявил, что они не заинтересованы в применении оружия. Наш интерес - в сотрудничестве", - заявил Эгеде
Напомним, агентство Reuters сообщало, что союзники Трампа из числа республиканцев подали законопроект о "покупке Гренландии" под названием "Сделаем Гренландию снова великой".
Если его поддержит Палата представителей США, тогда закон позволит Трампу начать соответствующие переговоры сразу 20 января - в день, когда он вступит в должность президента Соединенных Штатов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.