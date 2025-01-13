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Союзники Трампа подали законопроект о "покупке Гренландии": что предлагают

Вашингтон, Понедельник 13 января 2025 23:12
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Союзники Трампа подали законопроект о "покупке Гренландии": что предлагают Фото: союзники Дональда Трампа хотят ускорить сделку по Гренландии (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Союзники президента Дональда Трампа из числа республиканцев подали законопроект о "покупке Гренландии". Согласно распространенной в понедельник записке, они пытаются заручиться поддержкой в Палате представителей США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что законопроект имеет название "Make Greenland Great Again Act" (Закон "Сделаем Гренландию снова великой"). По состоянию на сегодня у него 10 соавторов.

Отметим, по итогам выборов 5 ноября 2024 года республиканцы получили незначительное большинство в Палате представителей и Сенате. Если законопроект будет принят, он позволит Трампу начать переговоры сразу 20 января, когда он вступит в должность президента.

"Не позднее, чем через 5 календарных дней после соглашения с Королевством Дания относительно покупки Гренландии Соединенными Штатами, президент должен передать в соответствующие комитеты Конгресса соглашение, включая все сопутствующие материалы и приложения", - говорится в проекте.

США хотят купить Гренландию?

Дональд Трамп говорит, что хочет сделать Гренландию частью США. Причем не исключает использование силы, чтобы убедить Данию.

На протяжении столетий остров находится под контролем Дании (ранее как колония, теперь как полусуверенная территория в составе Датского королевства). Гренландия подчиняется датской конституции. Это означает, что любое изменение правового статуса потребует внесения поправок.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выступает за независимость острова. Он неоднократно говорил, что остров не продается и что его народ должен сам решать свое будущее.

Напомним, ранее сообщалось, что Дания в частном порядке направила команде Трампа предложения по Гренландии. Официальный Копенгаген не намерен "продавать" остров, но готов обсуждать другие запросы Вашингтона.

Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что тот рассматривает разные варианты контроля над Гренландией.

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт считает, что предложение Трампа по Гренландии абсурдно и опасно. Подробнее читайте в его колонке по ссылке.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Гренландия
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