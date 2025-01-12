Может ли Трамп захватить Гренландию: что говорит его советник

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает разные варианты касательно Гренландии и Панамского канала. Контроль над ними необходим для безопасности США.

Об этом заявил будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц, сообщает РБК Украина со ссылкой на его интервью каналу ABC News .

Отвечая на вопрос, серьезно ли Трамп относится к использованию военной мощи, Волц сказал, что "он очень серьезно относится к угрозам, с которыми" США сталкиваются в Арктике и Западном полушарии.

"Достаточно того, что наши противники, пришедшие в Западное полушарие, угрожают нашей национальной безопасности, и президент Трамп готов предпринять большие и смелые шаги, чтобы обеспечить надежную защиту Соединенных Штатов", - сказал он.

После журналист задал Волцу вопрос о том, будет ли избранный президент США использовать военную силу для захвата Гренландии и Панамского канала. Отвечая на это, советник Трампа сказал, что новый глава государства не исключит ни одного варианта.

"(Дональд Трамп - ред.) никогда не исключит ни одного варианта, в отличие от, откровенно говоря, его предшественника, поэтому, когда речь идет о нашей национальной обороне, это имеет первостепенное значение для главнокомандующего", - резюмировал Волц.