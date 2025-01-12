Может ли Трамп захватить Гренландию: что говорит его советник
Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает разные варианты касательно Гренландии и Панамского канала. Контроль над ними необходим для безопасности США.
Об этом заявил будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц, сообщает РБК Украина со ссылкой на его интервью каналу ABC News.
Отвечая на вопрос, серьезно ли Трамп относится к использованию военной мощи, Волц сказал, что "он очень серьезно относится к угрозам, с которыми" США сталкиваются в Арктике и Западном полушарии.
"Достаточно того, что наши противники, пришедшие в Западное полушарие, угрожают нашей национальной безопасности, и президент Трамп готов предпринять большие и смелые шаги, чтобы обеспечить надежную защиту Соединенных Штатов", - сказал он.
После журналист задал Волцу вопрос о том, будет ли избранный президент США использовать военную силу для захвата Гренландии и Панамского канала. Отвечая на это, советник Трампа сказал, что новый глава государства не исключит ни одного варианта.
"(Дональд Трамп - ред.) никогда не исключит ни одного варианта, в отличие от, откровенно говоря, его предшественника, поэтому, когда речь идет о нашей национальной обороне, это имеет первостепенное значение для главнокомандующего", - резюмировал Волц.
Идея Трампа взять под контроль США Гренландию и Панамский канал
Напомним, что в декабре Трамп возобновил идею еще своего первого срока о покупке Гренландии. В свою очередь власти острова отказываются его продавать, причем он находится под контролем Дании - страны НАТО.
Вчера стало известно, что Дания и направила личные сообщения команде Трампа по поводу Гренландии. Страна готова обсудить усиление безопасности на острове или же увеличение военного присутствия США.
Также в декабре Дональд Трамп обвинил Панаму во взыскании чрезмерной платы за пользование Панамским каналом. По его словам, если страна не будет управлять канал приемлемым образом, то в таком случае он потребует передать его под контроль США.
На днях в Панаме ответили на посягательства Трампа заявив, что суверенитет Панамского канала не обсуждается.
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