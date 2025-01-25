"Це було жахливо": FT розкрило деталі бесіди Трампа з прем'єром Данії щодо Гренландії

Дональд Трамп перед своєю інавгурацією спілкувався телефоном з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен стосовно можливості придбати Гренландію. Під час Бесіда тривала 45 хвилин, і була досить напруженою та складною.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними західних ЗМІ, під час розмови минулого тижня Трамп подвоїв свої погрози щодо взяття під контроль Гренландії, що викликало "паніку" в уряді Данії.

Хоча жоден з лідерів країн не прокоментував цей телефонний дзвінок, офіційні особи, близькі до ситуації, сказали журналістам FT, що він пройшов погано. За словами джерел видання, Трамп під час розмови був "агресивним і конфронтаційним".

"Це було жахливо", - сказав один чиновник західним ЗМІ.

Інший додав, що Трамп "був дуже твердим" і що "це був холодний душ" (для влади Данії).

"Раніше було важко сприймати це (заяви Трампа про намір передачі Гренландії під контроль США, - ред.) серйозно. Але я вважаю, що це серйозно і потенційно дуже небезпечно", - розповів один з чиновників у розмові з Financial Times.

Також співрозмовники західних ЗМІ заявили, що намір Трампа "був дуже ясний", і що "данці зараз перебувають у режимі кризи", і "вкрай налякані цим".

"Це була дуже важка розмова. Він погрожував конкретними заходами проти Данії, такими як цільові тарифи", - сказав FT колишній данський чиновник.

"Експенсійні" наміри Трампа щодо Гренландії

Нагадаємо, Дональд Трамп перед вступом на посаду нового президента США неодноразово заявляв, що хоче зробити Гренландію частиною Штатів. Він також не виключав, може застосувати силу, щоб переконати Данію (арктичний острів є автономною частиною цієї країни).

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде виступає за незалежність та наголошує, що долю острова має вирішувати місцеве населення. Також він зазначив, що Гренландія зацікавлена у зміцненні зв'язків зі США, але на своїх умовах.

Прем'єр Данії Метте Фредеріксен під час діалогу з Трампом наголосила, що Гренландія не продається. При цьому вона визнала "значний інтерес" США до цього острова.

Додамо, нещодавно союзники Трампа навіть подали законопроєкт про "купівлю Гренландії". Також радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що президент США розглядає різні варіанти контролю над Гренландією. У Трампа також заявляли, що Гренландія має важливе значення для нацбезпеки США.

24 січня стало відомо, що міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен домовився з держсекретарем США Марко Рубіо обговорити питання Гренландії пізніше. Це стало результатом їх 20-хвилинної розмови.