Дания и США договорились обсудить Гренландию
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен договорился с госсекретарем США Марко Рубио обсудить вопрос Гренландии позже. Это стало результатом их 20-минутного разговора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Во время встречи министров иностранных дел Дании и США обсуждали ряд тем, в частности:
- ситуацию в Украине,
- европейскую безопасность,
- Ближний Восток.
Несмотря на то, что безопасность в Арктике не стала главной темой, министры согласились вернуться к вопросу Гренландии на предстоящих переговорах, в которых также будет участвовать сама Гренландия.
Дания стремится урегулировать вопрос об этой территории после недавних заявлений американского президента Дональда Трампа о желании США контролировать Гренландию для обеспечения международной безопасности.
Отдельно, непосредственно обращаясь к некоторым критикам НАТО со стороны Трампа, Расмуссен сказал, что "Дания готова взять на себя большую долю ответственности за свою безопасность".
Заявления Трампа относительно Гренландии
Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет сделать Гренландию частью США. Причем не исключает использования силы, чтобы убедить Данию.
На протяжении веков остров находится под контролем Дании (ранее как колония, теперь как полусуверенная территория в составе Датского королевства). Гренландия подчиняется датской конституции. Это означает, что любое изменение правового статуса потребует внесения поправок.
Ранее сообщалось, что Дания в частном порядке направила команде Трампа предложения по Гренландии. Копенгаген не намерен "продавать" остров, но готов обсуждать другие запросы Вашингтона.
Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что тот рассматривает различные варианты контроля над Гренландией.
К тому же союзники Трампа подали законопроект о "покупке Гренландии". Предлагается разрешить ему начать переговоры, как только он официально вступит в должность 20 января.
В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом ответила на его амбиции относительно Гренландии. По ее словам, островная автономия сама должна принять решение о независимости.
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