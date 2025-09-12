"Это не была ошибка": Сикорский отреагировал на заявление Трампа о дронах в Польше

Напомним, журналисты спросили Трампа, какова его реакция на вторжение российских беспилотников в Польшу. На что президент США ответил, что "возможно, это была ошибка".

Также он добавил, что "недоволен ничем, что связано с этой ситуацией". Он традиционно выразил надежду, что "все это скоро закончится".

Ранее Сикорский в интервью заявил, что Трамп уже должен увидеть, что российский диктатор Владимир Путин насмехается над ним и не собирается завершать войну против Украины.

Атака РФ на Польшу

В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ по Украине, около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. ПВО удалось сбить только 4 беспилотника.

По последней информации, в Польше нашли обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.

В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.