"Це не була помилка": Сікорський відреагував на заяву Трампа про дрони в Польщі

Нагадаємо, журналісти запитали Трампа, яка його реакція на вторгнення російських безпілотників у Польщу. На що президент США відповів, що "можливо, це була помилка".

Також він додав, що "незадоволений нічим, що пов'язано з цією ситуацією". Він традиційно висловив сподівання, що "все це скоро закінчиться".

Раніше Сікорський в інтерв’ю заявив, що Трамп вже повинен побачити, що російський диктатор Володимир Путін насміхається з нього й не збирається завершувати війну проти України.

Атака РФ на Польщу

В ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ по Україні, близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. ППО вдалося збити лише 4 безпілотники.

За останньою інформацією, у Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.

У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.